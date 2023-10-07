Cezaevinden izinli çıkan babasını öldüren oğul tutuklandı

MARDİN´inKızıltepe ilçesinde cezaevi değişikliği nedeniyle aldığı 3 gün izinle evine dönen babası Nurullah Aydın´ı (43) silahla vurup öldürerek, cesedini boş araziye atan Uğur Aydın (24), tutuklandı.

Olay, 5 Ekim´de Kızıltepe ilçesi Sanayi Sitesi Mahallesi´nde meydana geldi. Bir süredir tutuklu bulunduğu Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Midyat M Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'na nakli yapılan ve 3 gün izin alarak evine gelen Nurullah Aydın ile oğlu Uğur Aydın arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Uğur Aydın, babası Nurullah Aydın´ı tabancayla vurup öldürerek, cesedini de mahalledeki boş bir araziye attı. Mahalledekilerin yerde hareketsiz şekilde yattığı ihbarıyla bulunan baba Aydın´ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçe merkezideki aile kabristanına defnedildi. Gözaltına alınan Uğur Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.