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        Cezaevinden izinli çıkan babasını öldüren oğul tutuklandı

        MARDİN´inKızıltepe ilçesinde cezaevi değişikliği nedeniyle aldığı 3 gün izinle evine dönen babası Nurullah Aydın´ı (43) silahla vurup öldürerek, cesedini boş araziye atan Uğur Aydın (24), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 17:23 Güncelleme: 07.10.2023 - 17:25
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        Cezaevinden izinli çıkan babasını öldüren oğul tutuklandı
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        MARDİN´inKızıltepe ilçesinde cezaevi değişikliği nedeniyle aldığı 3 gün izinle evine dönen babası Nurullah Aydın´ı (43) silahla vurup öldürerek, cesedini boş araziye atan Uğur Aydın (24), tutuklandı.

        Olay, 5 Ekim´de Kızıltepe ilçesi Sanayi Sitesi Mahallesi´nde meydana geldi. Bir süredir tutuklu bulunduğu Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Midyat M Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'na nakli yapılan ve 3 gün izin alarak evine gelen Nurullah Aydın ile oğlu Uğur Aydın arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Uğur Aydın, babası Nurullah Aydın´ı tabancayla vurup öldürerek, cesedini de mahalledeki boş bir araziye attı. Mahalledekilerin yerde hareketsiz şekilde yattığı ihbarıyla bulunan baba Aydın´ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçe merkezideki aile kabristanına defnedildi. Gözaltına alınan Uğur Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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