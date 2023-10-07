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        Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan 3'üncü günde de duman yükseldi

        TÜRKSilahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik başlattığı hava harekatının 3´üncü gününde, Kamışlı kentinden duman yükselmeye devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 18:11 Güncelleme: 07.10.2023 - 18:15
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        Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan 3'üncü günde de duman yükseldi
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        TÜRKSilahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik başlattığı hava harekatının 3´üncü gününde, Kamışlı kentinden duman yükselmeye devam etti.

        Suriye'nin kuzeyinden sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda düzenlenen hava harekatı, 3´üncü gününde de devam etti. Hava harekatında Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG´li teröristlere ait hedefler, gece boyunca yapılan atışlarla imha edildi. Mardin'in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan ve terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Kamışlı kentinden duman yükselmeye devam etti.

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