Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan 3'üncü günde de duman yükseldi

TÜRKSilahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik başlattığı hava harekatının 3´üncü gününde, Kamışlı kentinden duman yükselmeye devam etti.

Suriye'nin kuzeyinden sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda düzenlenen hava harekatı, 3´üncü gününde de devam etti. Hava harekatında Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG´li teröristlere ait hedefler, gece boyunca yapılan atışlarla imha edildi. Mardin'in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan ve terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Kamışlı kentinden duman yükselmeye devam etti.