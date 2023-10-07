CHP'li Çelik: 400 belediyeye ulaşmak için elimizden geleni yapacağız CHP'nin 38´inciMardin İl Kongresi'nde konuşan Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, "Bizim kongrelerimiz aynı zamanda bir yenilenme dönemidir. Kongreler yeni arkadaşların seçildiği, yeniliklerin CHP'ye sirayet etmesi için bir fırsat dönemidir. Kongreleri tamamlayıp, kurultayı bitirdikten sonra 'Hedef 400' şiarıyla CHP'nin yerel yönetimlerde 400 belediyeye ulaşması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

CHP'nin 38´inciMardin İl Kongresi'nde konuşan Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, "Bizim kongrelerimiz aynı zamanda bir yenilenme dönemidir. Kongreler yeni arkadaşların seçildiği, yeniliklerin CHP'ye sirayet etmesi için bir fırsat dönemidir. Kongreleri tamamlayıp, kurultayı bitirdikten sonra 'Hedef 400' şiarıyla CHP'nin yerel yönetimlerde 400 belediyeye ulaşması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

CHP 38´inci İl Kongresi, kentteki bir düğün salonunda düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başlayan kongrede, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı okundu. Kongreye Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, eski İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan, ilçe başkanları, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, delegeler ve partililer katıldı. İl başkanlığı için, 14 ve 28 Mayıs´taki genel seçimlerde yaptığı açıklamaların ardından görevden alınan İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan´ın yerine geçici olarak atanan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu´nun eski Başdanışmanı Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken ile 22´nci dönem Mardin Milletvekili Mahmut Duyan aday oldu. İki liste ile gidilen seçimlerde 130 delegeden 113´ü oy kullandı. Bir oyun geçersiz sayıldığı seçimde Mahmut Duyan 64 delegenin oyunu alarak il başkanı seçildi. Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken de 48 oy aldı.

`PARTİMİZİN DE 100´ÜNCÜ YAŞINI KUTLUYORUZ´

Kongrede konuşan partinin Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, kongre ve kurultayların ardından CHP'nin yerel yönetimlerde 400 belediyeye ulaşması için ellerin geleni yapacaklarını belirterek, "Bizim kongrelerimiz aynı zamanda bir yenilenme dönemidir. Kongreler, yeni arkadaşların seçildiği, yeniliklerin Cumhuriyet Halk Partisi´ne sirayet etmesi için bir fırsat dönemidir. Bu fırsat dönemlerini hep birlikte en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Kongreleri tamamlayıp, kurultayı bitirdikten sonra `Hedef 400´ şiarıyla CHP'nin yerel yönetimlerde 400 belediyeye ulaşması için elimizden geleni yapacağız. Bizler sadece cumhuriyetimizin değil, partimizin de 100´üncü yaşını kutluyoruz. CHP'li olmak bir fedakârlık gerektirir. CHP'li olmak vefakârlıktır, her şeyden önemlisi sadakattir. Bu sadakatimiz bizim öncelikle cumhuriyetimize, cumhuriyetimizin değerlerinedir. Biz özgüvenini cumhuriyetin kurumlarından alan bir partiyiz. Gücünü Kuva-yi Milliye'den alan bir partiyiz. Bu anlayışla bu kongrelerin de birlik ve beraberlik ve dayanışma içinde geçmesini temenni ediyorum" dedi.