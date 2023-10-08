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        Mardin 1969 Spor - Artvin Hopaspor: 1-0  

        Mardin1969 Spor, ligin 5´inci haftasında konuk ettiği Artvin Hopaspor´u 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 19:34 Güncelleme: 08.10.2023 - 19:35
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        Mardin 1969 Spor - Artvin Hopaspor: 1-0  
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        Mardin1969 Spor, ligin 5´inci haftasında konuk ettiği Artvin Hopaspor´u 1-0 mağlup etti.

        TFF 3´üncü Lig 1´inci Grup´ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, ligin 5´inci hafta karşılaşmasında, Karadeniz temsilcisi Artvin Hopaspor'u konuk etti. 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında, her iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Müsabakanın ikinci yarısında ataklarını sıkılaştıran Mardin 1969 Spor, 82´inci dakika oyuna giren golcü oyuncusu Muhammet Beşir'in 90+2´nci dakikada attığı golle 1-0 geçti. Haftayı 3 puanla kapatan kırmızı-lacivertliler, 8 puanla 5´inci sıraya yükseldi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Mardin - Salih KESKİN

        2023-10-08 19:33:07

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