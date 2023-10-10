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        Mardin'de TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

        MARDİN'deTIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Alaaddin El Muhammed (27), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 11:28 Güncelleme: 10.10.2023 - 11:30
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        Mardin'de TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
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        MARDİN'deTIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Alaaddin El Muhammed (27), yaşamını yitirdi.

        Kaza, gece saatlerinde Kızıltepe-Nusaybin ilçelerini birbirine bağlayan Uluslararası İpekyolu Yolu üzerindeki kırsal Tilkitepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR, Suriye uyruklu Alaaddin El Muhammed'in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle El Muhammed, TIR'ın altında kaldı.

        İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, Alaaddin El Muhammed'in hayatını kaybettiği belirlendi. El Muhammed'in cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR'ın sürücüsü gözaltına alındı.

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