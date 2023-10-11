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        Nusaybin'de PYD/ YPG'nin roketli saldırısında şehit olan 12 kişi anıldı

        MARDİN'inNusaybinilçesinde 4 yıl önce terör örgütünü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'nin havanlı, roketli saldırısında şehit olan 12 kişi, düzenlenen programla anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 15:49 Güncelleme: 11.10.2023 - 15:50
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        Nusaybin'de PYD/ YPG'nin roketli saldırısında şehit olan 12 kişi anıldı
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        MARDİN'inNusaybinilçesinde 4 yıl önce terör örgütünü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'nin havanlı, roketli saldırısında şehit olan 12 kişi, düzenlenen programla anıldı.

        Nusaybin ilçesinde 4 yıl önce Barış Pınarı Harekatı sırasında PYD/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinden atılan havan ve roket saldırısı sonucu şehit olan 12 kişi için anma programı düzenlendi. Devlet Su İşleri (DSİ) tesislerinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okutuldu, Nusaybin İlçe Müftüsü Hasan Yeşildağ tarafından şehitler için dualar edildi. Programa Vali Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        'TERÖR ÖRGÜTÜ KARDEŞLİĞİMİZİ ASLA BOZAMAYACAKTIR'

        Vali Tuncay Akkoyun, "Vatandaşlarımızın canına kasteden, huzuru bozmaya çalışan hain teröristler nerede saklanırsa saklansın, kimlere güvenirse güvensinler, mücadelemiz devam edecek ve kökünü kazıyacağız. Kan döken, milletimize pusu kuran, zarar veren hiçbir bölücü yapının dünyanın neresinde olursa olsun, varlığını sürdürmesine asla izin vermeyeceğiz. Bizler milletçe vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza, devletimize sahip çıktıkça, hiçbir şer odağı kanlı ve kirli ellerini milletimizin istiklal ve istikbaline uzatamayacaktır, emellerine ulaşamayacaklardır. Hiçbir ihanet şebekesi, hiçbir terör örgütü, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi Allah'ın izniyle asla bozamayacaktır. Bizim birliğimiz; sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik üzerine kuruludur. Birlik ve beraberliğimizin de en büyük gücü budur. 'Türkiye Yüzyılı' her alanda olduğu gibi, barış, istikrar, huzur, iş birliği ve refahın da yüzyılı olacaktır. Buna yürekten inanıyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde daha güçlü bir Türkiye, daha müreffeh bir millet için her zaman çalışacağız, gayret edeceğiz" dedi.

        Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı da ilçede 4 yıl önce yaşanan saldırıda hain terör örgütünün yüzünün bir kez daha açığa çıktığını belirterek, "Bugün Nusaybin özelinde söyleyecek olursak, sadece kırsalda değil; şehir merkezinin her taşında, toprağında Nusaybinli kardeşlerimiz huzur ve güven içerisinde yaşayabilmektedir" diye konuştu.

        'BUNDAN SONRA HİÇBİR GÜLAY, BABASIZ KALMASIN'

        Saldırıda şehit olan Mehmet Şirin Demir'in gazeteci kızı Gülay Demir ise 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde babasız kaldığını ifade ederek, "Buranın kızıyım, burada doğup, büyüdüm. Burada babamı anmak bana çok zor geliyor. Ama ağlamayacağım, çünkü biliyorum güçlü durmam gerekiyor. Bu topraklara sahip çıkmak zorundayız, başka bir şansımız yok. Bize düşen tek şey; bizlerle, omuz omuza mücadele edenlerle yan yana yürümektir. Bir daha hiçbir Gülay, hiçbir Elif, hiçbir Dilan, hiçbir Berivan babasız kalmasın diye bizlere omuz verin. Bugüne kadar bizleri yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyorum" dedi.

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