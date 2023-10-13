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        Mardin´de 7 günlük eylem yasağı

        MARDİNValiliği, kent genelinde 7 gün süreyle toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 11:07 Güncelleme: 13.10.2023 - 11:10
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        Mardin´de 7 günlük eylem yasağı
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        MARDİNValiliği, kent genelinde 7 gün süreyle toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini duyurdu.

        Valilik açıklamasında, "İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek; resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan programları kapsamında gerçekleştirilebilecek etkinlikler ve Valiliğimize başvuru yapılarak, izin verilenler hariç tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı, spor salonu, düğün salonu, kültür merkezi gibi, protesto eylemi, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, miting, çadır kurma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, şenlik, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, kermes, yardım toplama faaliyetleri konser, eğlence, oyun temsili, gösteri ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, dron-paramotor gibi her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere; el ilanı, sticker, broşür  dağıtılması, afiş ve pankart asılması ve benzeri etkinliklerin Mardin il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde her türlü eylem ve etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17´nci ve 19´uncu maddeleri hükmü gereğince 13 Ekim Cuma günü saat 00.01´den itibaren 19 Ekim Perşembe günü saat 24.00´e kadar 7 gün süre ile yasaklanmıştır. Her türlü toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik izletilmesini ve kamera gibi araçlarla kayıt altına alınacaktır" denildi.

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