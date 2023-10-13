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        Babasını terör saldırında kaybettiği tarihi kolye yaptı, 4 yıldır boynunda taşıyor

        MARDİN'de,4 yıl önce 11 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı sırasında, havan ve roket saldırısında şehit olan 12 kişi arasındaki Mehmet Şirin Demir'in (50) kızı Gülay Demir (35), babasının öldüğü tarihi, kolye yaptırdı. Kolyesini 4 yıldır boynundan çıkarmayan Demir, "Ömrüm boyunca onun çizdiği yoldan gitmeye devam edeceğim. Aynaya her baktığımda o günü hatırlamak istiyorum. Bu beni daha da cesaretlendiriyor" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 11:42 Güncelleme: 13.10.2023 - 11:45
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        Babasını terör saldırında kaybettiği tarihi kolye yaptı, 4 yıldır boynunda taşıyor
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        MARDİN'de,4 yıl önce 11 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı sırasında, havan ve roket saldırısında şehit olan 12 kişi arasındaki Mehmet Şirin Demir'in (50) kızı Gülay Demir (35), babasının öldüğü tarihi, kolye yaptırdı. Kolyesini 4 yıldır boynundan çıkarmayan Demir, "Ömrüm boyunca onun çizdiği yoldan gitmeye devam edeceğim. Aynaya her baktığımda o günü hatırlamak istiyorum. Bu beni daha da cesaretlendiriyor" diye konuştu.

        Nusaybin ilçesinde 4 yıl önce 11 Ekim Barış Pınarı Harekatı sırasında PYD/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinden atılan havan ve roket saldırısı sonucu 4'ü çocuk 12 kişi yaşamını yitirdi, 27 çocuk öksüz ve yetim kaldı. Saldırıda hayatını kaybedenlerden Mehmet Şirin Demir'in gazeteci kızı Gülay Demir, babasının öldüğü 11 Ekim tarihini kolye yaptırdı. Demir, babasını unutmamak için yaptırdığı kolyeyi 4 yıldır çıkarmadı. O gün yaşadıklarını hafızasından silemediğini belirten Demir, babasına duyduğu özlemi anlatarak, "Eksiğim, çok buruğum, ben sadece bir baba kaybı yaşamadım, en yakın arkadaşımı, en yakın dostumu kaybettim. Bir rehberimi, bir öğretmenimi kaybettim ama onun bana miras bıraktıkları ile ayaktayım. Ömrüm boyunca onun çizdiği yoldan gitmeye devam edeceğim" diye konuştu.

        'AYNAYA HER BAKTIĞIMDA O GÜNÜ HATIRLAMAK İSTİYORUM'

        Aynı zamanda Dünya Kız Çocukları Günü'nde babasını kaybettiğini belirten Demir, '11.10.2019' tarihinin yazılı olduğu kolyeyi, 4 yıldır boynundan çıkarmadığını söyleyerek, "Hiçbir zaman baba ve acısı unutulmaz. İnsan beşer şaşar, ola ki bir gün hatırlamazsam, hafızama yenik düşersem, diye aynaya her baktığımda o günü hatırlamak istiyorum. Bu biraz da beni yürüdüğüm o mücadelede daha da cesaretlendiriyor. Pencereyi açıp, her gün, her an, her dakika bir havan mermisi gelecek korkusuyla yaşamanın ne demek olduğunu iliklerime kadar hissediyorum. Allah, bundan sonra bu ülkeye, bölgeye böyle acılar yaşatmasın. Bir daha başka bir insanın kaybını yaşamak istemiyorum. Olması gereken bu, destekliyorum. Ben babamı kaybettim, başka Gülay'lar, Beritan'lar, Zilan'lar kaybetsin istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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