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        Mardin'de 1 kişinin öldürüldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

        MARDİN'dehusumetli2 aile arasında çıkan, Faysal Duva'nın (57) tabanca ile öldürüldüğü silahlı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 17:46 Güncelleme: 13.10.2023 - 17:50
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        Mardin'de 1 kişinin öldürüldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
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        MARDİN'dehusumetli2 aile arasında çıkan, Faysal Duva'nın (57) tabanca ile öldürüldüğü silahlı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, 9 Ekim'de Artuklu ilçesi Mardin-Midyat kara yolu Kamor Millet Bahçesi mevkisinde meydana geldi. Husumetli 2 aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavga dönüştü. Bu sırada Duva ailesinden Faysal Duva (57) tabanca ile açılan ateşte yaralandı. Otomobil ile hastaneye götürülen Duva, kurtarılamadı. Olaya ilişkin Acar ailesinden 2 kardeş, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası İ.Acar tutuklandı, kardeşi Y. Acar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Öte yandan silahlı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Acar kardeşlerin bulunduğu TIR'ın yol kenarına park ettiği, ardından Duva ailesinin olduğu otomobilin TIR'ın arkasında durduğu görülüyor. Otomobildekilerin araçtan inip, TIR'a doğru koştuğu, daha sonra bölgeden silah seslerinin geldiği, tabanca ile vurulan Faysal Duva'nın ise otomobille hastaneye götürüldüğü anlar görüntülere yansıdı.

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