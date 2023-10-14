Tarihi İpekyolu'ndaki üst geçitleri kullanmayıp, ölümü göze alıyorlar MARDİN´inKızıltepe ilçesinin merkezinden geçen, her yıl 10´dan fazla ölümlü kazanın meydana geldiği uluslararası tarihi İpekyolu´nda, geçen ay 2 ölümlü kaza meydana geldi. Yol üzerindeki 200 metre arayla yapılan 2 üst geçidini kullananların sayısı ise çok az. Ağır tonajlı araçların yoğunlukla kullandığı yoldan geçenlerin arasında kucağında çocuğu olanlar ve yaşlılar da var. Tehlikeli olduğunu bilmesine rağmen yoldan geçenler, üst geçidin uzun ve ekstra vakit gerektirdiğini bu nedenle kestirmeyi tercih ettiklerini söyledi.

MARDİN´inKızıltepe ilçesinin merkezinden geçen, her yıl 10´dan fazla ölümlü kazanın meydana geldiği uluslararası tarihi İpekyolu´nda, geçen ay 2 ölümlü kaza meydana geldi. Yol üzerindeki 200 metre arayla yapılan 2 üst geçidini kullananların sayısı ise çok az. Ağır tonajlı araçların yoğunlukla kullandığı yoldan geçenlerin arasında kucağında çocuğu olanlar ve yaşlılar da var. Tehlikeli olduğunu bilmesine rağmen yoldan geçenler, üst geçidin uzun ve ekstra vakit gerektirdiğini bu nedenle kestirmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Kızıltepe ilçesinden geçen uluslararası tarihi İpekyolu´nda, her yıl 10´dan fazla ölümlü kaza meydana geliyor. Geçen ay 2 ölümlü kazanın yaşandığı yolda, yayaların karşıya güvenli bir şekilde geçmesi için yaklaşık 200 metre arayla yapılan 2 üst geçidi kullananların sayısı ise çok az. Üst geçitler yerine hızla giden araçların arasından geçmeyi tercih edenler, canlarını tehlikeye atıyor. Ağır tonajlı araçların yoğunlukta olduğu yoldan geçenlerin arasında kucağında çocuğu olan ve yaşlıların da olduğu görülürken, tehlikeli olduğunu bilmesine rağmen yolu kullananlar üst geçidin uzun ve ekstra vakit gerektirdiğini bu nedenle kestirmeyi tercih ettiklerini söyledi.

`CEZAİ İŞLEM UYGULANMASI LAZIM, YOKSA KULLANMAYI ÖĞRENEMEYECEĞİZ´

Üst geçitleri kullanmayanlara tepki gösteren Abdullah Aslan, cezai işlem uygulanmasının gerektiğini ifade ederek, "Bu üst geçitten geçtiğimde, her defasında yoldaki insanların araç trafiği arasında karşıya geçemeye çalıştıklarını görüyorum. Bu üst geçit kimin için ve neden yapılmış? Süs olsun diye mi yapılmış? Tabii ki de hayır. İnsanlar daha rahat ve güvenli bir şekilde karşıya geçebilmek için yapılmış. Peki, neden kullanıyoruz? İnanın eğer bu üst geçitler yapılmamış olsaydı, toplanıp `üst geçit istiyoruz´ diye eylem yaparlardı. Ben bu kişilerin üst geçidi kullanmayarak kara yolunda karşıya geçmelerine anlam veremiyorum. İnsanlar canlarını bu kadar ucuz görmemeli, bu kadar duyarsız davranmamalıdır. Buradan yaşlılar bile geçiyor, büyüklerimiz biz gençlere böyle mi örnek olacak? Bu şekilde karşıya geçerek hem kendi canlarını hem de sürücüleri tehlikeye atanlara cezai işlem uygulanması lazım, yoksa üst geçidi kullanmayı öğrenemeyeceğiz" dedi.