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        Nusaybin'de, takla atıp su kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        MARDİN´inNusaybin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp su kanalına devrilen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 21:05 Güncelleme: 14.10.2023 - 21:10
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        Nusaybin'de, takla atıp su kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        MARDİN´inNusaybin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp su kanalına devrilen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi uluslararası tarihi İpekyolu üzeri, Tilkitepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Fuat Z. (34) yönetimindeki 06 BGN 508 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp, yol ortasındaki su kanalına devrildi. Kazada sürücü ile Emine A.Z. (32), Zine S. (27) ve isimleri öğrenilmeyen 2 çocuk yaralandı.

        İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi ve Kızıltepe Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan bir çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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