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        Mardin´de 8 ve 9 yaşlarındaki çocuklara nişan törenine inceleme

        MARDİN´inKızıltepe ilçesinde beşik kertmesi yapılan 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki amcasının oğlu için, aile arasında nişan töreni düzenlendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 15:01 Güncelleme: 16.10.2023 - 15:05
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        Mardin´de 8 ve 9 yaşlarındaki çocuklara nişan törenine inceleme
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        MARDİN´inKızıltepe ilçesinde beşik kertmesi yapılan 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki amcasının oğlu için, aile arasında nişan töreni düzenlendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı.

        Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi´nde doğduktan sonra beşik kertmesi yapılan U.A.´nın 8 yaşındaki kız çocuğu ile kardeşi R.A.´nın 9 yaşındaki erkek çocuğu için aile arasında nişan töreni düzenlendi. Evde düzenlenen nişanda çocuklara yüzük takıldı, kurdele kesildi. Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan nişanın, büyükbaba ve büyükannelerinin istekleriyle düzenlendiği ileri sürüldü. Tepki çeken görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü´nce inceleme başlatıldı.

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