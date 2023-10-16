Mardin´de 8 ve 9 yaşlarındaki çocuklara nişan törenine inceleme (2)

VALİLİK:ÇOCUKLARKORUMA ALTINA ALINDI

Mardin Valiliği, Kızıltepe ilçesinde ailelerinin nişan yaptığı kuzenler 8 yaşındaki kız ile 9 yaşındaki erkek çocuğunun koruma altına alındığını açıkladı. Açıklamada, "Kızıltepe ilçemizde yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan `küçük yaşta nişanlandırma´ konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak; Valiliğimizce, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve İl Emniyet Müdürlüğümüzce ivedilikle konunun araştırılması talimatı verilmiştir. Söz konusu çocuklarımıza yönelik; geçici tedbir kararı alınarak, çocuklarımız koruma altına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.