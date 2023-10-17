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        Mardin´de nişan yapılan çocukların 15 gün sonra da düğünü planlanmış; anne ve babaları gözaltında

        MARDİN´inKızıltepe ilçesinde beşik kertmesi yapılan 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki amcasının oğlu için, aile arasında düzenlenen nişan töreni görüntülerinin ortaya çıkmasıyla başlatılan soruşturmada, çocukların anne ve babaları gözaltına alındı. Çocukların, nişandan 15 gün sonra düğününün yapılmasının planlandığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 11:28 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:30
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        Mardin´de nişan yapılan çocukların 15 gün sonra da düğünü planlanmış; anne ve babaları gözaltında
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        MARDİN´inKızıltepe ilçesinde beşik kertmesi yapılan 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki amcasının oğlu için, aile arasında düzenlenen nişan töreni görüntülerinin ortaya çıkmasıyla başlatılan soruşturmada, çocukların anne ve babaları gözaltına alındı. Çocukların, nişandan 15 gün sonra düğününün yapılmasının planlandığı öğrenildi.

        Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi´nde doğduktan sonra beşik kertmesi yapılan U.A.´nın 8 yaşındaki kız çocuğu ile kardeşi R.A.´nın 9 yaşındaki erkek çocuğu için aile arasında nişan töreni düzenlendi. Evde düzenlenen nişanda çocuklara yüzük takıldı, kurdele kesildi. Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan nişanın, büyükbaba ve büyükannelerinin istekleriyle yapıldığı ileri sürüldü. Tepki çeken görüntülerin ardından Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı´nca soruşturma başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamada da çocuklara yönelik geçici tedbir kararı alındığı ve koruma altına alındıkları duyuruldu.

        Öte yandan, konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, kız çocuğunun babası U.A. ve annesi S.A. ile erkek çocuğunun babası R.A. ile annesi S.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, çocukların nişandan 15 gün sonra da düğünlerinin planlandığı öğrenildi.

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