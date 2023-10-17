Mardin´de nişan yapılan çocukların 15 gün sonra da düğünü planlanmış; anne ve babaları gözaltında (2)

ADLİKONTROLLESERBEST BIRAKILDILAR

Mardin´in Kızıltepe ilçesinde beşik kertmesi yapılan 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki amcasının oğlu için, aile arasında düzenlenen nişan töreni görüntülerinin ortaya çıkmasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan çocuklarına anne ve babaları, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kız çocuğunun babası U.A. ve annesi S.A. ile erkek çocuğunun babası R.A. ile annesi S.A. çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrolle serbest bırakıldı.

`YAPTIKLARI SEMBOLİK´

DHA muhabirinin telefonla görüştüğü ve nişan töreninin isteği üzerine yapıldığı iddia edilen dede Faysal Altun, her iki çocuğun da kendi torunları olduğunu belirterek, "Çocuklar amca çocuklarıdır ve benim torunlarımdır. Mardin´de düğünümüz vardı. Düğünden dönerken çocuklar kendi aralarında eğlenmek için böyle yapmışlar. Yaptıkları sadece semboliktir ve eğlenmek amaçlı yapmışlardır. Kadınlar, belki kendi aralarında beşik kertmesi yapmışlardır, eğer böyle bir şey olsa bile 18 yaşından önce kanunen evlenemezler zaten. Görüntüler tamamen yanlış anlaşıldı, bizler mağdur olduk. Evde 4-5 engelli çocuk var, bunlara bakılması lazım. Dünden beri anne babaları karakoldalar, çok şükür serbest bırakıldılar. Gidip engelli çocuklarına bakacaklar. Çocuklarım okul okuyor, okullarından geri kalıyorlar. Bir yanlış anlaşılmadan dolayı başımıza gelmeyen kalmadı. Düğün veya nişan yok. Böyle bir şey olması da imkansızdır" ifadelerini kullandı.

Salih KESKİN/MARDİN,