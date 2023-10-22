Mardin 1969 Spor - Tarsus İdman Yurdu: 3-1
TFF3´üncü Lig 1´inci Grup´ta mücadele eden Mardin 1969 Spor ligin 7´nci haftasında konuk ettiği Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yendi.
TFF3´üncü Lig 1´inci Grup´ta mücadele eden Mardin 1969 Spor ligin 7´nci haftasında konuk ettiği Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yendi.
TFF 3´üncü Lig 1´inci Grup'ta 7´nci hafta karşılaşmasında Mardin 1969 Spor, Tarsus İdman Yurdu'nu konuk etti. Hakem Serkan Gürbüz'ün yönettiği müsabaka, 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynandı. Oyuncular, karşılaşmaya `Gazze'ye yapılan zulmü kınıyoruz!´ pankartıyla çıktı.
Maça oldukça istekli başlayan ev sahibi kırmızı lacivertli ekip, 32´nci dakikada Ali Kemal Özkan'ın uzaktan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Müsabakanın ilk yarısı, Mardin 1969 Spor´un 1-0 üstünlüğüyle bitti.
İkinci yarının hemen başında Mardin 1969 kalecisi Ogün Samet Nuhoğlu topu elinden kaçırınca, Tarsus İdman Yurdu futbolcusu Metehan Kavalcı 47´nci dakikada beraberliği buldu. Ataklarını sıklaştıran Mardin 1969 Spor´da Ali Kemal Özkan, 53´üncü dakikada rakip ceza sahasında Sait Yıldırım´la girdiği pozisyonda yerde kaldı. Maçın hakemi Serkan Gürbüz, Sait Yıldırım´a sarı kart göstererek, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Serkan Köse, meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere gönderdi: 2-1. 70'nci dakika Serdar Yiğit, takımını 3-1 öne geçirdi. Mardin 1969 Spor, ligin 7 haftasında 3-1'lik skorla 3 puanı aldı. Mardin temsilcisi ligde 11 puanla 4. sırada bulunuyor.
DHA-Spor - Türkiye-Mardin / Artuklu - Salih KESKİN
2023-10-22 18:10:41