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        Mardin 1969 Spor - Tarsus İdman Yurdu: 3-1

        TFF3´üncü Lig 1´inci Grup´ta mücadele eden Mardin 1969 Spor ligin 7´nci haftasında konuk ettiği Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 18:11 Güncelleme: 22.10.2023 - 18:15
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        Mardin 1969 Spor - Tarsus İdman Yurdu: 3-1
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        TFF3´üncü Lig 1´inci Grup´ta mücadele eden Mardin 1969 Spor ligin 7´nci haftasında konuk ettiği Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yendi.

        TFF 3´üncü Lig 1´inci Grup'ta 7´nci hafta karşılaşmasında Mardin 1969 Spor, Tarsus İdman Yurdu'nu konuk etti. Hakem Serkan Gürbüz'ün yönettiği müsabaka, 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynandı. Oyuncular, karşılaşmaya `Gazze'ye yapılan zulmü kınıyoruz!´ pankartıyla çıktı.

        Maça oldukça istekli başlayan ev sahibi kırmızı lacivertli ekip, 32´nci dakikada Ali Kemal Özkan'ın uzaktan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Müsabakanın ilk yarısı, Mardin 1969 Spor´un 1-0 üstünlüğüyle bitti.

        İkinci yarının hemen başında Mardin 1969 kalecisi Ogün Samet Nuhoğlu topu elinden kaçırınca, Tarsus İdman Yurdu futbolcusu Metehan Kavalcı 47´nci dakikada beraberliği buldu. Ataklarını sıklaştıran Mardin 1969 Spor´da Ali Kemal Özkan, 53´üncü dakikada rakip ceza sahasında Sait Yıldırım´la girdiği pozisyonda yerde kaldı. Maçın hakemi Serkan Gürbüz, Sait Yıldırım´a sarı kart göstererek, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Serkan Köse, meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere gönderdi: 2-1. 70'nci dakika Serdar Yiğit, takımını 3-1 öne geçirdi. Mardin 1969 Spor, ligin 7 haftasında 3-1'lik skorla 3 puanı aldı. Mardin temsilcisi ligde 11 puanla 4. sırada bulunuyor. 

        DHA-Spor - Türkiye-Mardin / Artuklu - Salih KESKİN

        2023-10-22 18:10:41

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