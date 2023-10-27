Uçurtma ustası, Atatürk posterli uçurtmasını Cumhuriyetin 100´üncü yılı için uçurdu MARDİN'de,gezdiği 30 ülkedeki 39 festivale katılarak birçok madalya kazanan uçurtma ustası Zahit Mungan (32), hazırladığı Atatürk posterli uçurtmasını, Cumhuriyet´in 100´üncü yıl dönümü öncesi tarihi kentin semalarında uçurdu.

MARDİN'de,gezdiği 30 ülkedeki 39 festivale katılarak birçok madalya kazanan uçurtma ustası Zahit Mungan (32), hazırladığı Atatürk posterli uçurtmasını, Cumhuriyet´in 100´üncü yıl dönümü öncesi tarihi kentin semalarında uçurdu.

Mardinli Zahit Mungan (32), çocukken ip bağladığı naylon poşeti uçurarak başlayan ve 26 yıldır sürdürdüğü uçurtma tutkusuyla son 19 yılda yurt dışında 30 ülkeyi gezerek 39 festivale katıldı. Önemli dereceler elde eden Mungan, atölyeye çevirdiği doğup büyüdüğü evinde, kendine özgü profesyonel uçurtmalar tasarlayıp imal ediyor. Baskı ve boya olmadan, çeşitli renklerdeki malzemeleri kesip dikerek hazırladığı 9 metrekarelik Atatürk posterli uçurtmasını tarihi kentin semalarında uçuran Mungan, "Atatürk posterli uçurtmamı, Cumhuriyetimizin 100´üncü yılı dolayısıyla Mardin´in semalarında uçurduk" dedi.