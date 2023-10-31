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        Mardin 1969 Spor, Ayvalıkgücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor

        TFF3'üncü Lig 1'inci Grup´ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, deplasmanda oynayacağı Balıkesir ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor maçına hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 13:45 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:50
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        Mardin 1969 Spor, Ayvalıkgücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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        TFF3'üncü Lig 1'inci Grup´ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, deplasmanda oynayacağı Balıkesir ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor maçına hazırlıklarını sürdürüyor.

        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 9'uncu haftada Balıkesir deplasmanında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Hafta sonu Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılacak olan Mardin ekibi, 21 Kasım Şehir Stadı'nda teknik direktör Cevdet Uzunköprü yönetiminde koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı antrenmana dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam etti. Mardin 1969 Spor ligde 7'nci sırada ve 11 puana sahip. 

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