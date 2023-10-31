Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Samet'in öldüğü yolda, bisikletli 2 çocuk da onun gibi traktör römorkuna tutunarak ilerledi

        MARDİN'in Kızıltepeilçesi Uluslararası İpekyolu'nda, bisikletli 2 çocuğun traktör römorkuna tutunup ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Aynı yolda aynı yöntemi kullanan Samet Sağlam (13), dün, düşerek römorkun altında kalıp hayatını kaybetmişti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 14:20 Güncelleme: 31.10.2023 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samet'in öldüğü yolda, bisikletli 2 çocuk da onun gibi traktör römorkuna tutunarak ilerledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN'in Kızıltepeilçesi Uluslararası İpekyolu'nda, bisikletli 2 çocuğun traktör römorkuna tutunup ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Aynı yolda aynı yöntemi kullanan Samet Sağlam (13), dün, düşerek römorkun altında kalıp hayatını kaybetmişti.

        Kızıltepe ilçesi Uluslararası İpekyolu'nda seyir halindeki traktörün römorkuna bisikletleriyle tutunup ilerleyen 2 çocuğun yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yoldan geçen bir araçtaki yolcunun kaydettiği görüntülerde, bisikletli 2 çocuğun sağ elleriyle römorka tutunduğu, sol elleriyle de bisikletlerini tutarak ilerledikleri görülüyor. Yolcunun, "Çocuklar arkaya tutunmuş, düşecekler, kaza olacak" diye uyarmasına rağmen sürücü ise yoluna devam ediyor. Dün aynı yolda, ilçeye bağlı kırsal Akziyaret Mahallesi yakınlarında, Samet Sağlam traktöre tutunurken dengesini kaybedip düşmüş ve römorkun altında kalıp yaşamını yitirmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Serin hava yağmurla geliyor, sonra yeniden sıcaklık artıyor!
        Serin hava yağmurla geliyor, sonra yeniden sıcaklık artıyor!
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Uykuda inme geçirdi! Erzurumlu çiftçi, felçli kalmaktan böyle kurtuldu
        Uykuda inme geçirdi! Erzurumlu çiftçi, felçli kalmaktan böyle kurtuldu
        Londra'da Cumhuriyet balosu
        Londra'da Cumhuriyet balosu
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Kadıköy'deki istek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        Kadıköy'deki istek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Ayasofya kararı
        Ayasofya kararı
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Arkadaşın ölümü
        Arkadaşın ölümü

        Benzer Haberler

        Mardin'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Mardin'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Mardin 1969 Spor, Ayvalıkgücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor
        Mardin 1969 Spor, Ayvalıkgücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor
        Mardin 1969 Spor Ayvalıkgücü Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
        Mardin 1969 Spor Ayvalıkgücü Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
        Artuklu ilçesinde Yeni Yol Caddesi trafiğe kapatılacak
        Artuklu ilçesinde Yeni Yol Caddesi trafiğe kapatılacak
        Bisikletiyle tutunduğu traktörün altında kalan çocuk öldü (2)
        Bisikletiyle tutunduğu traktörün altında kalan çocuk öldü (2)
        Mardin'de traktöre tutunarak ilerleyen bisikletli çocuk düşerek hayatını ka...
        Mardin'de traktöre tutunarak ilerleyen bisikletli çocuk düşerek hayatını ka...