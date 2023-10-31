Samet'in öldüğü yolda, bisikletli 2 çocuk da onun gibi traktör römorkuna tutunarak ilerledi MARDİN'in Kızıltepeilçesi Uluslararası İpekyolu'nda, bisikletli 2 çocuğun traktör römorkuna tutunup ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Aynı yolda aynı yöntemi kullanan Samet Sağlam (13), dün, düşerek römorkun altında kalıp hayatını kaybetmişti.

MARDİN'in Kızıltepeilçesi Uluslararası İpekyolu'nda, bisikletli 2 çocuğun traktör römorkuna tutunup ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Aynı yolda aynı yöntemi kullanan Samet Sağlam (13), dün, düşerek römorkun altında kalıp hayatını kaybetmişti.

Kızıltepe ilçesi Uluslararası İpekyolu'nda seyir halindeki traktörün römorkuna bisikletleriyle tutunup ilerleyen 2 çocuğun yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yoldan geçen bir araçtaki yolcunun kaydettiği görüntülerde, bisikletli 2 çocuğun sağ elleriyle römorka tutunduğu, sol elleriyle de bisikletlerini tutarak ilerledikleri görülüyor. Yolcunun, "Çocuklar arkaya tutunmuş, düşecekler, kaza olacak" diye uyarmasına rağmen sürücü ise yoluna devam ediyor. Dün aynı yolda, ilçeye bağlı kırsal Akziyaret Mahallesi yakınlarında, Samet Sağlam traktöre tutunurken dengesini kaybedip düşmüş ve römorkun altında kalıp yaşamını yitirmişti.