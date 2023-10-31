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        Mardin'de ambulans uçak, Hira bebek için havalandı

        MARDİN'deanaatardamar bozukluğuyla dünyaya gelen 50 günlük Hira bebek, ambulans uçak ile Ankara´ya sevk edilerek tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:40 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:45
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        Mardin'de ambulans uçak, Hira bebek için havalandı
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        MARDİN'deanaatardamar bozukluğuyla dünyaya gelen 50 günlük Hira bebek, ambulans uçak ile Ankara´ya sevk edilerek tedaviye alındı.

        Artuklu ilçesinde 50 gün önce doğan Hira Işık´a, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ana atardamar bozukluğu teşhisi konuldu. Hira bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara´ya sevk edilmesine karar verildi. Sağlık Bakanlığı'nca Mardin'e ambulans uçak gönderildi. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na götürülen Hira bebek, ambulans uçakla ile Ankara Etlik Şehir Hastanesi´ne nakledildi.

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