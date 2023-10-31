Mardin'de ambulans uçak, Hira bebek için havalandı
MARDİN'deanaatardamar bozukluğuyla dünyaya gelen 50 günlük Hira bebek, ambulans uçak ile Ankara´ya sevk edilerek tedaviye alındı.
MARDİN'deanaatardamar bozukluğuyla dünyaya gelen 50 günlük Hira bebek, ambulans uçak ile Ankara´ya sevk edilerek tedaviye alındı.
Artuklu ilçesinde 50 gün önce doğan Hira Işık´a, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ana atardamar bozukluğu teşhisi konuldu. Hira bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara´ya sevk edilmesine karar verildi. Sağlık Bakanlığı'nca Mardin'e ambulans uçak gönderildi. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na götürülen Hira bebek, ambulans uçakla ile Ankara Etlik Şehir Hastanesi´ne nakledildi.