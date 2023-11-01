Mardin'de İsrail protestosu

MARDİN'inNusyabin ilçesinde, Eğitim Bir Sen öncülüğünde toplanan grup, İsrail'i protesto etti.

Nusaybin ilçesinde Eğitim Bir Sen öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, Tarihi Zeynel Abidin Camisinin bahçesinde toplanarak, İsrail´in Filistin´e yönelik saldırılarını protesto etti. İlçe Müftüsü Hasan Yeşildal´ın da dua ettiği protestoda, grup adına açıklama yapan Eğitim Bir Sen Nusaybin Temsilcisi Mehmet Şafak Kavak, tarihin en büyük yıkım ve soykırımlarından birine şahit olduklarını ifade ederek, "Gazze gözlerimizin önünde katlediliyor. Bebeklerin, çocukların parçalanmış bedenleri yüreğimizi yakıyor. Aslında sadece bugün değil, 75 yıldır bitmeyen bir katliam yaşanıyor. Mescid-i Aksa´nın mahremiyeti 1948´den beri çiğneniyor. Barış şehri olan Kudüs 75 yıldır mahzun. Yerleşimci çeteler her gün Filistinlilerin evlerini, mallarını gasbediyor. 16 yıldır boykot altındaki Gazze´de 2 buçuk milyon insan zindan hayatı yaşıyor ama Filistin´de sarsılmayan, yıkılmayan bir iman, bir direniş var" dedi.