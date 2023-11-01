Mardin'de 2 motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
MARDİN'inMidyat ilçesinde, 2 motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.
MARDİN'inMidyat ilçesinde, 2 motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Mardin- Midyat karayolundaki Çavuşlu Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen Kadir Ş. yönetimindeki motosiklet, kavşakta Abdulhalim T.'nin kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.