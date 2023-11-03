Karavanla Türkiye´ye gelen turistlerin tercihlerinden biri de Mardin MARDİN,yılın ilk 10 ayında 400 bini konaklamalı 1 milyon 400 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Açık hava müzesini andıran kent, son günlerde karavanlarıyla gelen yabancı turistlerin de tercihi oldu. Almanya´dan karavanıyla gelen Heidi Ettischer, "Hem burada dinleniyoruz, hem de tarihi mekanları geziyoruz. Duşumuzu alıyoruz, elbiselerimizi çamaşır makinesine koyup, gezmeye çıkıyoruz. İnanılmaz güzel burası, çok hoşumuza gitti, bu yüzden tekrar gelmek isteriz" dedi.

MARDİN,yılın ilk 10 ayında 400 bini konaklamalı 1 milyon 400 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Açık hava müzesini andıran kent, son günlerde karavanlarıyla gelen yabancı turistlerin de tercihi oldu. Almanya´dan karavanıyla gelen Heidi Ettischer, "Hem burada dinleniyoruz, hem de tarihi mekanları geziyoruz. Duşumuzu alıyoruz, elbiselerimizi çamaşır makinesine koyup, gezmeye çıkıyoruz. İnanılmaz güzel burası, çok hoşumuza gitti, bu yüzden tekrar gelmek isteriz" dedi.

Mardin'de bulunan Dara Antik Kenti, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi ile Deyrulzafaran Manastırı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekan, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Farklı din, dil ve kültürden insanların yıllarca bir arada kardeşçe yaşadığı, tescilli tarihi mekanları ve yöresel lezzetleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Mardin, yılın ilk 10 ayında 400 bini konaklamalı, 1 milyon 400 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Açık hava müzesini andıran kent, karavanla Türkiye´ye gelen turistlerin tercihi oldu. Kentteki bazı arsa sahipleri, arazilerini karavanların park edebileceği alanlara dönüştürüldü.

`ÇOK HOŞUMUZA GİTTİ, TEKRAR GELECEĞİZ´

Almanya´dan gelerek kenti gezen Heidi Ettischer, Mardin´e hayran kaldığını ve ileriki aylarda tekrar kente gelmek istediğini belirterek, "Mardin´deki karavan park, çok güzel ve bütün ihtiyaçlarımıza cevap veriyor. Tarihi mekanlara da çok yakın. Hem burada dinleniyoruz, hem de tarihi mekanları geziyoruz. Merkezi konumda olması çok güzel. Duşumuzu alıyoruz, elbiselerimizi çamaşır makinesine koyup, gezmeye çıkıyoruz. İnanılmaz derecede güzel burası, çok hoşumuza gitti, bu yüzden tekrar gelmek istiyoruz" dedi.

`BÜTÜN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLECEK ŞEKİLDE DİZAYN ETTİK´

Arazisini karavan parkına dönüştüren Selçuk Ağalday, karavanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde dizayn ettiğini belirterek, "Mezopotamya´nın 2'cisi ve kadim şehri Mardin´de, özellikle pandemiden sonra karavanların çokça ziyaret ettiğini gördük. Bizler de gelen talep üzerine 2´nci Cadde´de bulunan bu alanı karavan parka çevirdik. Karavan tatilcilerin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde de dizayn ettik. Burası çarşıya yürüme mesafesinde olduğu için gelen misafirlerimiz duşlarını aldıktan sonra çarşıyı gezme fırsatı buluyorlar. Gelen misafirlerimiz çok beğeniyorlar. Herkesi bekliyoruz" diye konuştu.