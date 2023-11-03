Çaldıkları ziynet eşyaları ve paraları evlerinin bahçesine gömen 3 şüpheliye gözaltı

MARDİN'inNusaybin ilçesinde evden hırsızlık yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, çaldıkları ziynet eşyası ve paraları, evlerinin avlusuna gömdükleri belirlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 8 Mart Mahallesi´nde bir evde yaşanan hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası ve alan araştırmasıyla belirlenen şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin, evin avlusunda dedektör ve ekipmanlarla yaptığı aramada, toprağa gömülü 4 bin 734 dolar, 260 euro, 58 farklı ülkeye ait banknot, 13 Cumhuriyet altını, 7 altın bilezik, 1 altın zincir, 3 altın yüzük, 7 çeşitli tespih, kişisel malzemeler, 2 pasaport ve farklı isimler adına düzenlenmiş kurum ve banka kartları ele geçirilip muhafaza altına alındı. Olayla ilgili ev sahibi ile 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.