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        92 yaşında, uğradığı silahlı saldırıda öldü

        MARDİN´inMidyat ilçesinde Gevriye Akgüç (92), evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 12:33 Güncelleme: 07.11.2023 - 12:35
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        92 yaşında, uğradığı silahlı saldırıda öldü
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        MARDİN´inMidyat ilçesinde Gevriye Akgüç (92), evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde kırsal Yemişli Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun yıllar Avrupa'da yaşadıktan sonra bölge terörden temizlenince önceki yıllarda memleketine dönen Gevriye Akgüç´e eşiyle birlikte komşu ziyaretinden döndüğü sırada, evinin önündeyken tabancayla ateş açıldı. Akgüç, başına isabet eden kurşunla yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Akgüç, ilk müdahalenin ardından götürüldüğü Midyat Devlet Hastanesi´nde hayatını kaybetti. Akgüç´ün cenazesi otopsi için morga götürüldü.

        Jandarma ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Gevriye Akgüç´ün, Dünya Süryaniler Birliği Başkan Yardımcısı Süleyman Akgüç'ün babası olduğu öğrenildi.

        Gevriye Akgüç'ün cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceğini belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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