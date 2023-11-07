Yaya geçidinde TIR'ın çarptığı yaya öldü

MARDİN'inKızıltepe ilçesinde TIR'ın yaya geçidinde çarptığı Davut Başboğa (74), yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Uluslararası İpekyolu üzerindeki Dedeman Kavşağı'nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Davut Başboğa'ya çarptı. Başboğa ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başboğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. TIR şoförü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.