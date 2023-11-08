Mardin'de otomobil, şarampole yuvarlandı; 5 yaralı

MARDİN'deotomobilinşarampole devrildiği kazada 5 kişi, yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Artuklu-Nusaybin kara yolu kırsal Ortaköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hüseyin O. (64) idaresindeki 06 FG 5042 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçtaki Türkan K. (43), Gülistan A. (39), Hacı O. (26) ve Emine O. (21) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.