Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de otomobil, şarampole yuvarlandı; 5 yaralı

        MARDİN'deotomobilinşarampole devrildiği kazada 5 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 12:05 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de otomobil, şarampole yuvarlandı; 5 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN'deotomobilinşarampole devrildiği kazada 5 kişi, yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Artuklu-Nusaybin kara yolu kırsal Ortaköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hüseyin O. (64) idaresindeki 06 FG 5042 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçtaki Türkan K. (43), Gülistan A. (39), Hacı O. (26) ve Emine O. (21) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Ben kimsenin arkasından hançer vurmadım"
        "Ben kimsenin arkasından hançer vurmadım"
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Yusuf Akçiçek'e şans doğdu
        Yusuf Akçiçek'e şans doğdu
        Otomotivde 'ithal' devir
        Otomotivde 'ithal' devir
        Anketlerde Trump, Biden'ı geçti
        Anketlerde Trump, Biden'ı geçti
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        Beşiktaş kritik sınavda!
        Beşiktaş kritik sınavda!
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        O kentte sıcaklık eksi 6 dereceye düştü!
        O kentte sıcaklık eksi 6 dereceye düştü!
        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!

        Benzer Haberler

        İstismardan tutuklanan şüphelinin avukatı, şikayetçi kadının kız kardeşine...
        İstismardan tutuklanan şüphelinin avukatı, şikayetçi kadının kız kardeşine...
        Mardin Valisi Akkoyun, muhtarlarla görüştü
        Mardin Valisi Akkoyun, muhtarlarla görüştü
        Yaya geçidinde TIR'ın çarptığı yaya öldü
        Yaya geçidinde TIR'ın çarptığı yaya öldü
        GÜNCELLEME - Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan 90 yaşındaki adam öldü
        GÜNCELLEME - Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan 90 yaşındaki adam öldü
        92 yaşında, uğradığı silahlı saldırıda öldü (2)
        92 yaşında, uğradığı silahlı saldırıda öldü (2)
        Mardin'de tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
        Mardin'de tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi