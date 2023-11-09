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        Mardin´de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        MARDİN'inMidyat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:35
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        Mardin´de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        MARDİN'inMidyat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 

        Kaza, gece saatlerinde Midyat ilçesi TOKİ konutları yakınlarında meydana geldi. Abdulmuttalip A. idaresindeki 47 LH 182 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletteki Ziya Kutlu ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kutlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kutlu'nun cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

        Otomobilin sürücüsü Abdulmuttalip A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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