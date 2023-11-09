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        Mardin'deki cinayette şüpheliler serbest bırakıldı

        MARDİN'inMidyat ilçesinde Gevriye Akgüç´ün (92) evinin önünde uğradığı silahlı saldırıya ilişkin 3 şüphelinin ardından 18 yaşından küçük biri kız, 2 kişi daha gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 14:28 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:30
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        Mardin'deki cinayette şüpheliler serbest bırakıldı
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        MARDİN'inMidyat ilçesinde Gevriye Akgüç´ün (92) evinin önünde uğradığı silahlı saldırıya ilişkin 3 şüphelinin ardından 18 yaşından küçük biri kız, 2 kişi daha gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Olay, 6 Kasım´da kırsal Yemişli Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun yıllar Avrupa'da yaşadıktan sonra memleketine dönen Gevriye Akgüç´e, eşiyle birlikte komşu ziyaretinden döndüğü sırada, evinin önündeyken tabancayla ateş açıldı. Akgüç, başına isabet eden kurşunla yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Akgüç, ilk müdahalenin ardından götürüldüğü Midyat Devlet Hastanesi´nde hayatını kaybetti.

        Dünya Süryaniler Birliği Başkan Yardımcısı Süleyman Akgüç'ün babası olan Gevriye Akgüç´ün cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, hava yoluyla İstanbul'a gönderildi. Akgüç'ün cenazesi, Zeytinburnu ilçesindeki Süryani Kadim Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Olayla ilgili Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı´nca başlatılan soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince İ.A., İ.A. ve Ş.A. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında K.G. (17) adlı kız ile E.A. adlı erkek de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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