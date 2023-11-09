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        Mardin 1969 Spor, Gümüşhane maçına hazırlanıyor

        TFF3´üncü Lig 1´inci Grup´ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, ligin 10´uncu haftasında konuk edeceği Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. karşılaşmasının hazırlıklarına akşam saatlerinde Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 17:48 Güncelleme: 09.11.2023 - 17:50
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        Mardin 1969 Spor, Gümüşhane maçına hazırlanıyor
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        TFF3´üncü Lig 1´inci Grup´ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, ligin 10´uncu haftasında konuk edeceği Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. karşılaşmasının hazırlıklarına akşam saatlerinde Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

        Mardin 1969 Spor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. karşılaşması, 12 Kasım Pazar günü saat 14.00'da 21 Kasım Şehir Stadında oynanacak.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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