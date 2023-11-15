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        Mardin'de takla atan otomobilin sürücüsü öldü

        MARDİN'detakla atan otomobilin sürücüsü Servet Vural (23), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:40
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        Mardin'de takla atan otomobilin sürücüsü öldü
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        MARDİN'detakla atan otomobilin sürücüsü Servet Vural (23), hayatını kaybetti.

        Kaza, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'nde meydana geldi. Servet Vural idaresindeki 41 AJD 293 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vural'ın olay yerine hayatını kaybettiği belirlendi. Vural´ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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