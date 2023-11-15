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        Mardin'deki cinayette HTS kayıtları incelenecek

        MARDİN'deevinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Gevriye Akgüç (92) soruşturmasında salıverilen 5 şüphelinin HTS kayıtlarının inceleneceği belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 15.11.2023 - 13:55
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        Mardin'deki cinayette HTS kayıtları incelenecek
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        MARDİN'deevinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Gevriye Akgüç (92) soruşturmasında salıverilen 5 şüphelinin HTS kayıtlarının inceleneceği belirtildi.

        Olay, 6 Kasım'da Midyat ilçesi kırsal Yemişli Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun yıllar Avrupa'da yaşadıktan sonra memleketine dönen Gevriye Akgüç'e, evinin önünde tabanca ile ateş açıldı. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Akgüç, Midyat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Dünya Süryaniler Birliği Başkan Yardımcısı Süleyman Akgüç'ün babası da olan Gevriye Akgüç'ün öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda İ.A., İ.A., Ş.A. E.A. ve K.G. (17) adlı kız gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası 5 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında şüphelilerin HTS kayıtlarının inceleneceği öğrenildi.

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