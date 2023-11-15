Mardin'de takla atan otomobilin sürücüsü öldü (2)

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Mardin´de kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu hayatını kaybeden Servet Vural'ın (23) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından kırsal Erikli Mahallesi'ndeki aile kabristanında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Su tesisatçılığı yapan Vural´ın Bursa´da yaşadığı, işinden bir hafta izin alarak, otomobiliyle memleketini ziyaret etmek için geldiği öğrenildi.

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