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        Mardin'de takla atan otomobilin sürücüsü öldü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 22:58 Güncelleme: 15.11.2023 - 23:00
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        Mardin'de takla atan otomobilin sürücüsü öldü (2)
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        MEMLEKETİNİZİYARETEGELMİŞ

        Mardin´de kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu hayatını kaybeden Servet Vural'ın (23) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından kırsal Erikli Mahallesi'ndeki aile kabristanında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Su tesisatçılığı yapan Vural´ın Bursa´da yaşadığı, işinden bir hafta izin alarak, otomobiliyle memleketini ziyaret etmek için geldiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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