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        Mardin'de sahte içki operasyonuna 2 gözaltı

        MARDİN'inMidyat ilçesinde, sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 16.11.2023 - 17:30
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        Mardin'de sahte içki operasyonuna 2 gözaltı
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        MARDİN'inMidyat ilçesinde, sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine 1 eve operasyon düzenledi. Y.K. ve A.S. isimli kişilere ait ev ve eklentilerindeki aramalarda, sahte olduğu tespit edilen 410 alkol ürünü, 35 şişe şarap ve 18 adet varilde toplam 200 litre kaçak ve satışa hazır hale getirilmiş şarap, ele geçirildi. Şüpheli Y.K. ve A.S. gözaltına alınırken, ele geçirilen sahte içkiler ise jandarma ekipleri tarafından imha edildi. Şüpheliler Y.K. ve A.S.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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