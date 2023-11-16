Mardin'de 'Narko Güç' operasyonunda 7 tutuklama
MARDİN'deuyuşturucusatıcılarına yönelik 'Narko Güç' operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı.
MARDİN'deuyuşturucusatıcılarına yönelik 'Narko Güç' operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ekim ayı içerisinde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik 'Narko Güç' operasyonu düzenledi. Kızıltepe, Nusaybin ve Mazıdağı ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 70 kilogram uyuşturucu ile 148 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. İşlemler sonrası 7 şüpheli, tutuklandı.
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