Mardin'de 'Narko Güç' operasyonunda 7 tutuklama

MARDİN'deuyuşturucusatıcılarına yönelik 'Narko Güç' operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ekim ayı içerisinde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik 'Narko Güç' operasyonu düzenledi. Kızıltepe, Nusaybin ve Mazıdağı ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 70 kilogram uyuşturucu ile 148 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. İşlemler sonrası 7 şüpheli, tutuklandı.