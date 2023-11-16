Su tahliye borusunda mahsur kalan köpek ve 5 yavrusu kurtarıldı
MARDİN´inNusaybin ilçesinde su tahliyesi için kullanılan boruda mahsur kalan anne köpek ve 5 yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
MARDİN´inNusaybin ilçesinde su tahliyesi için kullanılan boruda mahsur kalan anne köpek ve 5 yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde Nusaybin´e bağlı Aydınlar Çiftlik köy mevksiinde meydana geldi. Yol altından geçen su tahliye borusunda 5 yavrusunu doğuran köpek yavruları birlikte su baskını nedeniyle mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine durum itfaiyeye bildirildi. Kısa sürede gelen ekipler suyu tahliye etti. 4 köpeğin kurtarıldığı olayda suyun azaldığını fark eden anne köpek de bir yavrusunu çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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