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        Su tahliye borusunda mahsur kalan köpek ve 5 yavrusu kurtarıldı

        MARDİN´inNusaybin ilçesinde su tahliyesi için kullanılan boruda mahsur kalan anne köpek ve 5 yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 18:28 Güncelleme: 16.11.2023 - 18:30
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        Su tahliye borusunda mahsur kalan köpek ve 5 yavrusu kurtarıldı
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        MARDİN´inNusaybin ilçesinde su tahliyesi için kullanılan boruda mahsur kalan anne köpek ve 5 yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Olay, öğle saatlerinde Nusaybin´e bağlı Aydınlar Çiftlik köy mevksiinde meydana geldi. Yol altından geçen su tahliye borusunda 5 yavrusunu doğuran köpek yavruları birlikte su baskını nedeniyle mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine durum itfaiyeye bildirildi. Kısa sürede gelen ekipler suyu tahliye etti. 4 köpeğin kurtarıldığı olayda suyun azaldığını fark eden anne köpek de bir yavrusunu çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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