Mardin'de sağanak; 100 evi su bastı, istinat duvarı yıkıldı

MARDİN'desağanaknedeniyle kırsal mahallelerdeki 100 evi su bastı. Artuklu ilçesinde de yıkılan istinat duvarının altında kalan çocuk, hafif yaralandı.

Kent merkezi ile ilçelerde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle, kırsal mahallelerdeki 100 evi su bastı. Bazı tarım arazilerinde hasar oluşurken, kent merkezinde yollar su ile doldu. Sürücüler, araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Artuklu ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'nde de toprak kayması sonucu istinat duvarı yıkıldı, 1 çocuk hafif yaralandı. Belediye ekipleri ise zarar gören bölgelerde çalışma başlattı.