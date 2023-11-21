Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Bebeğinin vücudundaki yanık izleri nedeniyle hastaneye dava açtı, mahkeme 2 yıl sonra yeniden rapor istedi

        MARDİN´de20 günlükken nefes darlığı şikayeti ile özel bir hastanede 28 gün tedavi gören Hira Oktay´ın (2), sırt ve karın bölgelerinde yanık izleri oluştuğu gerekçesiyle ailenin hastane ve doktor hakkında açtığı `ihmal´ davasında mahkeme, 2 yıl sonra yeniden `doktor raporu´ istedi. Duruma tepki gösteren anne Rukiye Oktay, "Neden benden 2 yıl sonra rapor istiyorlar? Zaten yeterince mağdur olduk. Talebim, bu davanın bir an önce neticeye kavuşturulmasıdır" dedi. Hastane yönetimi ise herhangi bir ihmalin olmadığını savundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bebeğinin vücudundaki yanık izleri nedeniyle hastaneye dava açtı, mahkeme 2 yıl sonra yeniden rapor istedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN´de20 günlükken nefes darlığı şikayeti ile özel bir hastanede 28 gün tedavi gören Hira Oktay´ın (2), sırt ve karın bölgelerinde yanık izleri oluştuğu gerekçesiyle ailenin hastane ve doktor hakkında açtığı `ihmal´ davasında mahkeme, 2 yıl sonra yeniden `doktor raporu´ istedi. Duruma tepki gösteren anne Rukiye Oktay, "Neden benden 2 yıl sonra rapor istiyorlar? Zaten yeterince mağdur olduk. Talebim, bu davanın bir an önce neticeye kavuşturulmasıdır" dedi. Hastane yönetimi ise herhangi bir ihmalin olmadığını savundu.

        Kızıltepe ilçesinde oturan Rukiye (32) ve Burhan Oktay çiftinin kızları Hira, 20 günlükken nefes darlığı şikayetiyle Artuklu´daki özel bir hastanede tedaviye alındı. İlk muayenesinin ardından Hira´ya `Yenidoğanın geçici takipnesi´ tanısı konularak, birkaç gün yoğun bakım ünitesinde takip edilmesi gerektiği söylendi. Hastanede 28 gün tedavi gören Hira bebeğin, sırt ve karın bölgelerinde yanık izleri oluştu. Durumu fark eden aile, hastane yetkililerinden durumun geçici, izlerin ise alerji olduğu cevabını alarak ayrıldı. Hira´nın epikriz raporuna da stafilokok enfeksiyonuna bağlı `haşlanmış deri sendromu´ hastalığı geçirdiği yazıldı. Aile, Hira´nın hastanede şikayetinin dışında başka rahatsızlığa maruz kaldığı gerekçesiyle, hastane ve doktordan davacı oldu. Mardin Adliyesi 2. Asliye Hukuk Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın 5´inci duruşmasında mahkeme heyeti, yeniden `doktor raporu´ istedi.

        `KIZIMIN CİLDİNDE İZLER HALA DURURKEN NEDEN TEKRAR RAPOR İSTENİYOR´

        Adliye önünde açıklama yapan Rukiye Oktay, davanın uzamasının kendilerini mağdur ettiğini belirterek, "Kızımı nefes darlığı şikayetiyle hastaneye götürdük, doktorlar yatışı yapılarak buhar tedavisi uygulayacaklarını söylediler. Ancak taburcu olduktan sonra sırtında yanıkların oluştuğunu fark ettik. Doktora söylediğimizde ateşinin çıktığını ve sürülen kremin yan etki yaptığını söyledi. Daha sonra da haşlanmış cilt sendromu olduğunu öğrendik. Bizler de bunun üzerine dava açtık. Kızımın cildinde izler hala duruyor. Yaklaşık 2 yıldır dava sürüyor. Kızımın cildinde izleri hala dururken mahkeme heyeti, yeni bir doktor raporunun getirilmesine karar verdi. Neden benden 2 yıl sonra rapor istiyorlar? Neden geçen yıl istemdiler? Zaten yeterince mağdur olduk. Talebim, bu davanın bir an önce neticeye kavuşturulmasıdır. Hem ben hem de eşim mağdur oldu. Eşim de işinden kalıyor, 2 yıldan beridir sürekli gelip gidiyoruz. Eşim ve çocuklarım mağdur oluyor. Bu davanın hızlandırılmasını talep ediyorum" dedi.

        `KARAR VERİLECEĞİ ESNADA TEKRAR RAPOR İSTENMESİ HUKUKA AYKIRIDIR´

        Ailenin avukatı Gurbet Bilbay ise karar verileceği sırada yeni bir raporun istenmesinin hukuka aykırı olduğunu ifade ederek, "2 yıldır süren bir yargılama süreci ve tam karar verileceği esnada tekrar rapor istenmesini hukuka aykırı buluyorum. Konu ile ilgili gereken mercilere başvuruda bulunacağız. Hukuk mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

        `HASTANE VE DOKTORUN İHMALİ SÖZ KONUSU DEĞİL´

        Hastane yönetimi ise nefes darlığı şikayetiyle gelen bebeğin kuvözde tedavi gördüğünü ve ardından taburcu edildiğini, yanık gibi görünen lekenin haşlanmış deri sendromundan kaynaklandığını ve bu izlerin oluşmasında hastane ve doktorun herhangi bir ihmalinin olmadığını savundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Eski sevgilisinin ölümüne neden olmuştu! Flaş gelişme!
        Eski sevgilisinin ölümüne neden olmuştu! Flaş gelişme!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Uyuza dikkat! Sıklığı her geçen gün artıyor
        Uyuza dikkat! Sıklığı her geçen gün artıyor
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
        Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Fred'den müjde!
        Fred'den müjde!
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda

        Benzer Haberler

        Mardinli yarım asırlık müzisyen artık dostları ve kedisi için çalıyor
        Mardinli yarım asırlık müzisyen artık dostları ve kedisi için çalıyor
        Kızıltepe Kaymakamı Şahin, sağanağın etkili olduğu bölgelerde incelemede bu...
        Kızıltepe Kaymakamı Şahin, sağanağın etkili olduğu bölgelerde incelemede bu...
        AK Parti'li Kandemir: Dünyanın en gelişmiş 7 ekonomisi arasına girmeyi isti...
        AK Parti'li Kandemir: Dünyanın en gelişmiş 7 ekonomisi arasına girmeyi isti...
        Mardin'de 15 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de 15 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de sağanak etkili oluyor
        Mardin'de sağanak etkili oluyor
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Mardin'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Mardin'de konuştu: