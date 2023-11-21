Bebeğinin vücudundaki yanık izleri nedeniyle hastaneye dava açtı, mahkeme 2 yıl sonra yeniden rapor istedi MARDİN´de20 günlükken nefes darlığı şikayeti ile özel bir hastanede 28 gün tedavi gören Hira Oktay´ın (2), sırt ve karın bölgelerinde yanık izleri oluştuğu gerekçesiyle ailenin hastane ve doktor hakkında açtığı `ihmal´ davasında mahkeme, 2 yıl sonra yeniden `doktor raporu´ istedi. Duruma tepki gösteren anne Rukiye Oktay, "Neden benden 2 yıl sonra rapor istiyorlar? Zaten yeterince mağdur olduk. Talebim, bu davanın bir an önce neticeye kavuşturulmasıdır" dedi. Hastane yönetimi ise herhangi bir ihmalin olmadığını savundu.

MARDİN´de20 günlükken nefes darlığı şikayeti ile özel bir hastanede 28 gün tedavi gören Hira Oktay´ın (2), sırt ve karın bölgelerinde yanık izleri oluştuğu gerekçesiyle ailenin hastane ve doktor hakkında açtığı `ihmal´ davasında mahkeme, 2 yıl sonra yeniden `doktor raporu´ istedi. Duruma tepki gösteren anne Rukiye Oktay, "Neden benden 2 yıl sonra rapor istiyorlar? Zaten yeterince mağdur olduk. Talebim, bu davanın bir an önce neticeye kavuşturulmasıdır" dedi. Hastane yönetimi ise herhangi bir ihmalin olmadığını savundu.

Kızıltepe ilçesinde oturan Rukiye (32) ve Burhan Oktay çiftinin kızları Hira, 20 günlükken nefes darlığı şikayetiyle Artuklu´daki özel bir hastanede tedaviye alındı. İlk muayenesinin ardından Hira´ya `Yenidoğanın geçici takipnesi´ tanısı konularak, birkaç gün yoğun bakım ünitesinde takip edilmesi gerektiği söylendi. Hastanede 28 gün tedavi gören Hira bebeğin, sırt ve karın bölgelerinde yanık izleri oluştu. Durumu fark eden aile, hastane yetkililerinden durumun geçici, izlerin ise alerji olduğu cevabını alarak ayrıldı. Hira´nın epikriz raporuna da stafilokok enfeksiyonuna bağlı `haşlanmış deri sendromu´ hastalığı geçirdiği yazıldı. Aile, Hira´nın hastanede şikayetinin dışında başka rahatsızlığa maruz kaldığı gerekçesiyle, hastane ve doktordan davacı oldu. Mardin Adliyesi 2. Asliye Hukuk Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın 5´inci duruşmasında mahkeme heyeti, yeniden `doktor raporu´ istedi.

`KIZIMIN CİLDİNDE İZLER HALA DURURKEN NEDEN TEKRAR RAPOR İSTENİYOR´

Adliye önünde açıklama yapan Rukiye Oktay, davanın uzamasının kendilerini mağdur ettiğini belirterek, "Kızımı nefes darlığı şikayetiyle hastaneye götürdük, doktorlar yatışı yapılarak buhar tedavisi uygulayacaklarını söylediler. Ancak taburcu olduktan sonra sırtında yanıkların oluştuğunu fark ettik. Doktora söylediğimizde ateşinin çıktığını ve sürülen kremin yan etki yaptığını söyledi. Daha sonra da haşlanmış cilt sendromu olduğunu öğrendik. Bizler de bunun üzerine dava açtık. Kızımın cildinde izler hala duruyor. Yaklaşık 2 yıldır dava sürüyor. Kızımın cildinde izleri hala dururken mahkeme heyeti, yeni bir doktor raporunun getirilmesine karar verdi. Neden benden 2 yıl sonra rapor istiyorlar? Neden geçen yıl istemdiler? Zaten yeterince mağdur olduk. Talebim, bu davanın bir an önce neticeye kavuşturulmasıdır. Hem ben hem de eşim mağdur oldu. Eşim de işinden kalıyor, 2 yıldan beridir sürekli gelip gidiyoruz. Eşim ve çocuklarım mağdur oluyor. Bu davanın hızlandırılmasını talep ediyorum" dedi.

`KARAR VERİLECEĞİ ESNADA TEKRAR RAPOR İSTENMESİ HUKUKA AYKIRIDIR´

Ailenin avukatı Gurbet Bilbay ise karar verileceği sırada yeni bir raporun istenmesinin hukuka aykırı olduğunu ifade ederek, "2 yıldır süren bir yargılama süreci ve tam karar verileceği esnada tekrar rapor istenmesini hukuka aykırı buluyorum. Konu ile ilgili gereken mercilere başvuruda bulunacağız. Hukuk mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

`HASTANE VE DOKTORUN İHMALİ SÖZ KONUSU DEĞİL´

Hastane yönetimi ise nefes darlığı şikayetiyle gelen bebeğin kuvözde tedavi gördüğünü ve ardından taburcu edildiğini, yanık gibi görünen lekenin haşlanmış deri sendromundan kaynaklandığını ve bu izlerin oluşmasında hastane ve doktorun herhangi bir ihmalinin olmadığını savundu.