Mardin'de 275 kilo uyuşturucuya 4 tutuklama
MARDİN'depolisindüzenlediği operasyonda 270 kilo 700 gram skunk ile 4 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.
MARDİN'depolisindüzenlediği operasyonda 270 kilo 700 gram skunk ile 4 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince yapılan çalışmada, Mardin üzerinden büyükşehirlere uyuşturucu sevkiyatına hazırlanan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 2 adrese yapılan baskında 7 şüpheli yakalanırken, aramalarda 270 kilo 700 gram skunk ile 4 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü 'uyuşturucu imal ve ticareti' suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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