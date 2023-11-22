Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Midyat'ta 47 yıllık kan davası, bin kişinin katıldığı barış yemeği ile sona erdi

        MARDİN´inMidyat ilçesinde 47 yıl önce Mehmet Alpsoy´un (13) öldürülmesinin ardından iki aile arasında başlayan kan davası, bin kişinin katılımıyla verilen barış yemeğiyle sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 18:28 Güncelleme: 22.11.2023 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Midyat'ta 47 yıllık kan davası, bin kişinin katıldığı barış yemeği ile sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN´inMidyat ilçesinde 47 yıl önce Mehmet Alpsoy´un (13) öldürülmesinin ardından iki aile arasında başlayan kan davası, bin kişinin katılımıyla verilen barış yemeğiyle sona erdi.

        Midyat ilçesinde 1976 yılında Yeşilöz köyünde Mehmet Alpsoy´un öldürülmesinin ardından Alpsoy ve Aykut aileleri arasında kan davası başladı. 47 yıldır süren kan davası kanaat önderlerinin girişimi sonucu barışla sonuçlandı. İlçedeki bir düğün salonunda verilen barış yemeğine kanaat önderlerinin de aralarında bulunduğu bin kişi katıldı. Yemeğin ardından kan davalı Alpsoy ve Aykut aileleri, salavatlar eşliğinde kucaklaşarak barıştı. Programda mevlit okundu, dualar edildi. Programa, Mehmet Beşir Aksoy, kanaat önderleri Abdullah Taş, Mehmet Sat Çelebi, Mehmet Ata Çelebi, Belediye Başkan Adayı Seyfettin Alpsoy, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, her iki aile fertleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Barış yemeğinde konuşan Seyfettin Alpsoy, programa katılan tüm misafirlere teşekkür ederek, "Köyümüzde beş familya yaşıyor ve hepimiz de kardeşiz. Bütün köylülerimizden Allah razı olsun. Bu barış sürecinde hepsi bize destek oldular, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Programımıza katılan tüm misafirlerimize de teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Barışımız köyümüze ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.

        `İNSAN ÖLDÜRMEYLE, KAVGAYLA BİR YERE VARILAMAZ´

        Mehmet Beşir Aksoy da, ailelerin tutumlarının örnek alınması gerektiğini belirterek, "Allah Kur'an-ı Kerim'de sulhun, barışın hayır olduğunu bize söylüyor. İnsanların birbirini sevmesi lazım. İnsanlar birbirini severse dünya güzelleşiyor. İnsan öldürmeyle, kavga ile bir yere varılamaz. Bundan dolayı Allah bize 'Barışta hayır vardır, kendi aranızda barışın, mümin kardeşinizi yalnız bırakmayın' diyor. Sulh adalettir, nasihattir. Sulh İslam'ın kardeşliğidir, sulh Allah'ın emridir. Çok mutlu olduk bu iki ailenin barışmasından dolayı. Keşke herkes bu iki ailenin bu tutumunu örnek alsa ve barışsa" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Bir varmış bir yokmuş!
        Bir varmış bir yokmuş!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Bu işte bir sakatlık var
        Bu işte bir sakatlık var
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Vahşet! Yemek yerken eski eşini öldürdü!
        Vahşet! Yemek yerken eski eşini öldürdü!
        Şampiyon başkentten
        Şampiyon başkentten
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        10 milyon Euro'luk tartışma
        10 milyon Euro'luk tartışma
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu

        Benzer Haberler

        Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Mardin'de üniversite öğrencileriyle bir ara...
        Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Mardin'de üniversite öğrencileriyle bir ara...
        Mardin'de otomobilin çarptığı 3 kişi yaralandı
        Mardin'de otomobilin çarptığı 3 kişi yaralandı
        Mardin Valisi Akkoyun'dan "Onur Günü" mesajı
        Mardin Valisi Akkoyun'dan "Onur Günü" mesajı
        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin basın mensuplarıyla buluştu
        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin basın mensuplarıyla buluştu
        Mardin 6. Fotoğrafçılar Maratonu heyecanı başladı
        Mardin 6. Fotoğrafçılar Maratonu heyecanı başladı
        2. Uluslararası Mezopotamya Yarı Maratonu Kızıltepe'de düzenlenecek
        2. Uluslararası Mezopotamya Yarı Maratonu Kızıltepe'de düzenlenecek