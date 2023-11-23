Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Evde silahla vurulmuş bulunup kaldırıldığı hastanede öldü; sevgilisi polis gözaltında

        MARDİN´inMidyat ilçesinde silahla vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Gülcan Yeşilmen (24) soruşturmasında, polis memuru sevgilisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 23.11.2023 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evde silahla vurulmuş bulunup kaldırıldığı hastanede öldü; sevgilisi polis gözaltında
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN´inMidyat ilçesinde silahla vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Gülcan Yeşilmen (24) soruşturmasında, polis memuru sevgilisi gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Midyat ilçesi Yeni Mahalle´de meydana geldi. Mahalledeki bir apartman dairesinden silah sesi duyulması üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin girdiği dairede Gülcan Yeşilmen, tabanca ile karnından vurulmuş olarak bulundu. İlk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alınan Yeşilmen, kurtarılamadı. Yeşilmen´in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Midyat ilçesi Ortaçarşı Mahallesi´ndeki Kıble Mezarlığı´nda toprağa verildi.

        Olayla ilgili yürütülen soruşturmayı devralan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gülcan´ın birlikte yaşadığı ismi belirtilmeyen polis memuru sevgilisi gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB kaynakları: Üzerinde durduğumuz tek uçak Eurofighter
        MSB kaynakları: Üzerinde durduğumuz tek uçak Eurofighter
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Yasak aşk cinayetinde 7. kattan atmıştı! Karı kocanın ifadesi kan dondurdu!
        Yasak aşk cinayetinde 7. kattan atmıştı! Karı kocanın ifadesi kan dondurdu!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Rize'de ev askıda kaldı!
        Rize'de ev askıda kaldı!
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
        Ortalığı savaş alanına çevirdi, jant üzerinde kaçmaya çalıştı!
        Ortalığı savaş alanına çevirdi, jant üzerinde kaçmaya çalıştı!
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Ndombele'ye son şans!
        Ndombele'ye son şans!
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Faizler nereye kadar yükselir?
        Faizler nereye kadar yükselir?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        Mardin 1969 Spor, Kırıkkalegücü maçı hazırlıklarına devam ediyor
        Mardin 1969 Spor, Kırıkkalegücü maçı hazırlıklarına devam ediyor
        Mardin'de evde silahla vurulmuş halde bulunan kadın, hastanede öldü
        Mardin'de evde silahla vurulmuş halde bulunan kadın, hastanede öldü
        Midyat'ta 47 yıllık kan davası, bin kişinin katıldığı barış yemeği ile sona...
        Midyat'ta 47 yıllık kan davası, bin kişinin katıldığı barış yemeği ile sona...
        Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Mardin'de üniversite öğrencileriyle bir ara...
        Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Mardin'de üniversite öğrencileriyle bir ara...
        Mardin'de otomobilin çarptığı 3 kişi yaralandı
        Mardin'de otomobilin çarptığı 3 kişi yaralandı
        Mardin Valisi Akkoyun'dan "Onur Günü" mesajı
        Mardin Valisi Akkoyun'dan "Onur Günü" mesajı