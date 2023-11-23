Evde silahla vurulmuş bulunup kaldırıldığı hastanede öldü; sevgilisi polis gözaltında

MARDİN´inMidyat ilçesinde silahla vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Gülcan Yeşilmen (24) soruşturmasında, polis memuru sevgilisi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Midyat ilçesi Yeni Mahalle´de meydana geldi. Mahalledeki bir apartman dairesinden silah sesi duyulması üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin girdiği dairede Gülcan Yeşilmen, tabanca ile karnından vurulmuş olarak bulundu. İlk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alınan Yeşilmen, kurtarılamadı. Yeşilmen´in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Midyat ilçesi Ortaçarşı Mahallesi´ndeki Kıble Mezarlığı´nda toprağa verildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmayı devralan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gülcan´ın birlikte yaşadığı ismi belirtilmeyen polis memuru sevgilisi gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.