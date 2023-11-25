Mardinli iş insanı Mehmet Samsa'ya `Avrupa Fair Play´ ödülü

AVRUPAFairPlay Hareketi (EFPM) jürisi tarafından 2022 Şeref Diploması ödülüne Türkiye adına layık görülen Mardinli sporcu ve iş insanı Mehmet Samsa, ödülünü Azerbaycan´da düzenlenen törenle aldı.

Avrupa ülkelerinin Milli Olimpiyat Komitelerinin önerisi ile her yıl düzenlenen Avrupa Fair Play Ödülleri'nin 2022 yılı kazananlarına ödülleri, Azerbaycan´ın Başkenti Bakü´de düzenlenen törenle verildi. Fair Play ruhunu topluma yayma konusunda gösterdiği çabalarla tüm dünyanın dikkatini çeken Türkiye, bu alanda Avrupa Fair Play Hareketi EFPM'den 3 ödül kazandı. 2022 yılı ödüllerini belirleyen Katarina Raczova başkanlığındaki Avrupa Fair Play Ödül Jürisi, Türkiye´den aday gösterilen isimlerden üçünü Fair Play Şeref Diploması ile ödüllendirdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu eski Asbaşkanı Mehmet Samsa, Mardin halkını bisiklet sporu ile tanıştırarak, bu sporun o tarihi kentte sevilip, ülke çapında başarılı sporcular yetiştirilmesini sağlaması dolayısıyla, Şeref Diploması ile ödüllendirildi. Ödülü Samsa´ya EFPM Yönetim Kurulu Üyesi Hanna Wavrowska verdi. Ödül töreninde konuşan Samsa, "Öncelikle bu büyük onuru yaşamama neden olan organizasyona ve Fair Play anlayışını öne çıkaran jüriye derin şükranlarımı sunmak isterim. Bu ödülü almak, sadece bireysel başarı değil, aynı zamanda sporun temel değerlerine olan bağlılığımızın bir yansımasıdır. Fair Play, sadece spor sahasında değil, hayatın her alanında önemli bir ilkedir. Bu ödül, sporun bir araç olarak nasıl insanları birleştirebileceğini ve pozitif değerleri nasıl yayabileceğini gösteriyor. Gelecek nesillere bu değerleri aktarmak ve sporun gücünü kullanarak toplumu daha iyi bir yer haline getirmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Bu ödül başta ailem olmak üzere beni destekleyen değerli dostlarım ve sporseverler sayesinde bana layık görüldü. Onların özverisi ve desteği olmadan bu başarıya ulaşmak mümkün olmazdı. Son olarak, beni bu ödülle onurlandıran herkese ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Mardinli hemşehrilerime sonsuz teşekkür ederim. Bu sorumluluğun farkındayım ve bu ödülü en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmaya devam edeceğim. Teşekkürler" dedi.

Samsa'nın yanı sıra TMOK Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Korkmaz ve duayen Gazeteci Nezir Önal da Şeref Diploması ödüllerini aldı.