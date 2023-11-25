Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Önce ayakkabıyı denedi, sonra poşet koyup kaçtı

        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde, apartmana giren kadının, kapı önündeki ayakkabıyı deneyip çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 25.11.2023 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Önce ayakkabıyı denedi, sonra poşet koyup kaçtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde, apartmana giren kadının, kapı önündeki ayakkabıyı deneyip çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Yeni Kent Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kadın, gece saatlerinde kapısı açık olan apartmana girdi. Binadaki bir dairenin önüne gelen kadın, numarasını kontrol ettiği ayakkabıyı giyip denedi. Ayağına uyduğunu anlayan kadın, ayakkabıyı yanında getirdiği poşetin içine koyup uzaklaştı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Ayakkabının sahibinin polis merkezine gidip şikayetçi olmasıyla şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AFAD'dan kritik uyarı! Tam 64 kent için alarm! Pazara dikkat!
        AFAD'dan kritik uyarı! Tam 64 kent için alarm! Pazara dikkat!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Mevsim kışa dönüyor!
        Mevsim kışa dönüyor!
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        İklim krizinde istilacı türlerde 'hızlı yayılma' tehlikesi
        İklim krizinde istilacı türlerde 'hızlı yayılma' tehlikesi
        Evine mahalle sığdırdı!
        Evine mahalle sığdırdı!
        Yaralılar var! Fırtına ağacı yerinden söktü!
        Yaralılar var! Fırtına ağacı yerinden söktü!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        Tıp literatürüne girecek ameliyatla hayata tutundu
        Tıp literatürüne girecek ameliyatla hayata tutundu
        Formadan dev gelir!
        Formadan dev gelir!
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        "Merdiven altı çığ gibi büyüyor"
        "Merdiven altı çığ gibi büyüyor"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Mardinli iş insanı Mehmet Samsa'ya `Avrupa Fair Play´ ödülü
        Mardinli iş insanı Mehmet Samsa'ya `Avrupa Fair Play´ ödülü
        AK Parti Mardin Kadın Kolları'ndan kadına yönelik şiddetle mücadele günü aç...
        AK Parti Mardin Kadın Kolları'ndan kadına yönelik şiddetle mücadele günü aç...
        Kızıltepe'de farkındalık etkinliği düzenlendi
        Kızıltepe'de farkındalık etkinliği düzenlendi
        Mardin'de Gazze'ye destek kermesi düzenlendi
        Mardin'de Gazze'ye destek kermesi düzenlendi
        Mardin'deki Filistinli akademisyenin gözü kulağı hiç göremediği vatanında
        Mardin'deki Filistinli akademisyenin gözü kulağı hiç göremediği vatanında
        İYİ Partili Fakıbaba: Hür ve müstakil olarak seçimlere katılacağız
        İYİ Partili Fakıbaba: Hür ve müstakil olarak seçimlere katılacağız