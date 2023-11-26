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        Mardin'de Uluslararası 2´nci Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu yapıldı

        MARDİN´inKızıltepe ilçesinde, çeşitli ülkelerden 250'si kadın 783 sporcunun katıldığı 21 kilometrelik `Uluslararası 2´nci Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu´ düzenlendi. Koşuda, erkekler kategorisinde Kenyalı Sang Benard Cheruiyot, kadınlar kategorisinde ise Nursena Çeto birinci oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:38 Güncelleme: 26.11.2023 - 16:40
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        Mardin'de Uluslararası 2´nci Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu yapıldı
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        MARDİN´inKızıltepe ilçesinde, çeşitli ülkelerden 250'si kadın 783 sporcunun katıldığı 21 kilometrelik `Uluslararası 2´nci Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu´ düzenlendi. Koşuda, erkekler kategorisinde Kenyalı Sang Benard Cheruiyot, kadınlar kategorisinde ise Nursena Çeto birinci oldu.

        Kızıltepe ilçesinde Valilik, Kaymakamlık ve Kızıltepe Belediye tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle `Uluslararası 2´nci Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu´ düzenlendi. Koşuya, Özbekistan, Rusya, Etiyopya, İran, Makedonya, Azerbaycan, Kenya ve Türkiye'den 250'si kadın 783 sporcu katıldı. Tepebaşı Mahallesi'ndeki Halı Sokağı'nda başlayan 21 kilometrelik koşuda, erkekler kategorisinde Kenyalı Sang Benard Cheruiyot birinci, Hüseyin Can ikinci ve Etiyopyalı Fetene Alemuna Regasa da üçüncülük elde etti. Kadınlar kategorisinde ise Nursena Çeto yarışı ilk sırada tamamladı. Dilek Öztürk ikinci, Pınar Demir ise üçüncü oldu. İlçede yarı maraton dışında, yaklaşık bin kişinin katıldığı 5 kilometrelik halk ve çocuk koşuları da yapıldı. Koşuda dereceye girenlere madalyaları törenle verildi.

        `GENÇLERİMİZİN SPORA TEŞVİKİ ÇOK DEĞERLİDİR´

        Yarışmanın ardından düzenlenen törende konuşan Vali Yardımcısı Hasan Kurt, dünyanın dört bir yanından maratona her yıl ilginin artığını belirterek, "Mezopotamya geçmişten bu yana çok bereketli topraklardır. Bu coğrafyada yaşayan insanlar, bu bereketi görmüşler. Bundan sonra bu Mezopotamya insanlara sadece bereketli topraklarını değil, burada yarışan sporculardan ilham alan gençlerle, uluslararası platformlarda başarı elde eden gençleri de yetiştirecektir. Bu açıdan bizim ikincisini düzenlemiş olduğumuz uluslararası yarı maraton çok kıymetli. Bölgemizin tanıtımı, gençlerimizin spora olan teşvikini, emeğini arttırmak adına çok değerlidir" dedi.

        `HER YAŞTAN İNSANI SPORDA BULUŞTURDUĞUMUZ İÇİN ÇOK HEYECANLIYIZ´

        İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin de, çocuk, genç her yaştan insanı sporda buluşturdukları için çok heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Başaklar diyarımızın tanıtımı, sahip olduğu eşsiz güzellikleri sporla harmanlayarak misafirlerimize sunmak bizler için gurur kaynağıdır. Kızıltepe´mizde, kıymetli hemşehrilerimizle birlikte bu keyifli ve örnek teşkil edecek spor organizasyonuna katılım sağlayan, şehir hatta ülke dışından gelen tüm misafirlerimizi maratonda gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

        Kadınlar kategorisinde birinci olan Nursena Çeto, birinci olmaktan duyduğu söyledi. Bir önceki maraton koşusunda birinci, bugünkü maratonda ise 3´üncü olan Etiyopyalı Fetene Alemuna Regasa ise yarışmaya çok yoğun bir katılımın olduğunu, gelecek senelerde daha çok kalabalık olacağını tahmin ettiğini ve bunun da Kızıltepe adına sevindirici olduğunu belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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