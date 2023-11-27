Motosiklet kazasında yaralanan Özgür, 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

MARDİN´inMidyat ilçesinde motosiklet kazasında ağır yaralanan Özgür Bulut (22), 18 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 9 Kasım´da Midyat Devlet Hastanesi yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Sürücü Özgür Bulut, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi´ne, buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edilerek tedaviye alındı. Bulut, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Bulut´un cenazesi, otopsinin ardından sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi Yenişehir Kabristanı´nda toprağa verildi.