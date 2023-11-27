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        Motosiklet kazasında yaralanan Özgür, 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        MARDİN´inMidyat ilçesinde motosiklet kazasında ağır yaralanan Özgür Bulut (22), 18 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 14:08 Güncelleme: 27.11.2023 - 14:10
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        Motosiklet kazasında yaralanan Özgür, 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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        MARDİN´inMidyat ilçesinde motosiklet kazasında ağır yaralanan Özgür Bulut (22), 18 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, 9 Kasım´da Midyat Devlet Hastanesi yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Sürücü Özgür Bulut, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi´ne, buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edilerek tedaviye alındı. Bulut, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Bulut´un cenazesi, otopsinin ardından sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi Yenişehir Kabristanı´nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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