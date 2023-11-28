Teröristlerin şehit ettiği okul müdürü adına, 4 bin kitaplık kütüphane kuruldu

MARDİN´inMidyat ilçesinde PKK´lı teröristlerce şehit edilen lise müdürü Emir Topal adına kurulan kütüphaneye, sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyayla, 4 bin kitap toplandı.

Midyat ilçesinde öğrencilerin kitapla buluşturmak, daha konforlu bir ortamda kitap okumalarını ve bilgiye erişimlerini sağlamak amacıyla, PKK´lı teröristlerce 1994´te şehit edilen Emir Topal adına, müdür olarak görev yaptığı Midyat İmam Hatip Lisesi´nde kütüphane kuruldu. Midyat Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi İdaresi ve öğretmenlerinin iş birliğiyle kurulan kütüphane için, okulda görevli felsefe öğretmeni Berrin Pehlivan tarafından sosyal medya üzerinden kitap kampanyayla, dini, tasavvufi, çocuk edebiyatı, Türk ve dünya klasiklerinden oluşan 106 kategoride yaklaşık 4 bin kitap toplandı. Kütüphanenin açılışı nedeniyle okulda tören düzenlendi. Törene, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, okul müdürleri, veliler ve öğrencilerin katıldı. Açılışın ardından kütüphaneyi ziyaret eden Kaymakam Özdemir ve beraberindekiler, incelemelerde bulunup, öğrencilerle sohbet etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, buna benzer kütüphaneleri kurmayı düşündüklerini belirterek, "Türkiye´nin değişik yerlerinden kitapsever destekçilerinden kaynak kitaplar alınarak, bunların tasnifi yapıldı ve açılışını gerçekleştirdiğimiz muazzam bir kütüphane oluşturuldu. Biz bunu bütün okullarımızda oluşturmayı düşünüyoruz. Destekçiler ve hayırseverlerin de desteğiyle, benzerlerini oluşturmayı düşünüyoruz" dedi.

Açılışa katılan öğrencilerden Esra Yıldız, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bugünkü kütüphanemiz, eskiden okul müdürümüz olan şehit olduğu için onun adına açıldı ve bugün açılış törenimiz var. Gerçekten kimimizin ders çalışabileceği kimimizin bizim kitap okuyabileceği güzel bir alan oldu kütüphane bizim için. Gerçekten çok mutluyum, çünkü kütüphane demek kendi fikirlerimin daha çok geliştiği yer demek. Yani hayal dünyamın daha fazla açıldığı, yeni yerler keşfettiğim yer demek. Bu yüzden mutluyum" diye konuştu.