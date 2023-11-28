Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Teröristlerin şehit ettiği okul müdürü adına, 4 bin kitaplık kütüphane kuruldu

        MARDİN´inMidyat ilçesinde PKK´lı teröristlerce şehit edilen lise müdürü Emir Topal adına kurulan kütüphaneye, sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyayla, 4 bin kitap toplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 14:08 Güncelleme: 28.11.2023 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Teröristlerin şehit ettiği okul müdürü adına, 4 bin kitaplık kütüphane kuruldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN´inMidyat ilçesinde PKK´lı teröristlerce şehit edilen lise müdürü Emir Topal adına kurulan kütüphaneye, sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyayla, 4 bin kitap toplandı.

        Midyat ilçesinde öğrencilerin kitapla buluşturmak, daha konforlu bir ortamda kitap okumalarını ve bilgiye erişimlerini sağlamak amacıyla, PKK´lı teröristlerce 1994´te şehit edilen Emir Topal adına, müdür olarak görev yaptığı Midyat İmam Hatip Lisesi´nde kütüphane kuruldu. Midyat Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi İdaresi ve öğretmenlerinin iş birliğiyle kurulan kütüphane için, okulda görevli felsefe öğretmeni Berrin Pehlivan tarafından sosyal medya üzerinden kitap kampanyayla, dini, tasavvufi, çocuk edebiyatı, Türk ve dünya klasiklerinden oluşan 106 kategoride yaklaşık 4 bin kitap toplandı. Kütüphanenin açılışı nedeniyle okulda tören düzenlendi. Törene, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, okul müdürleri, veliler ve öğrencilerin katıldı. Açılışın ardından kütüphaneyi ziyaret eden Kaymakam Özdemir ve beraberindekiler, incelemelerde bulunup, öğrencilerle sohbet etti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, buna benzer kütüphaneleri kurmayı düşündüklerini belirterek, "Türkiye´nin değişik yerlerinden kitapsever destekçilerinden kaynak kitaplar alınarak, bunların tasnifi yapıldı ve açılışını gerçekleştirdiğimiz muazzam bir kütüphane oluşturuldu. Biz bunu bütün okullarımızda oluşturmayı düşünüyoruz. Destekçiler ve hayırseverlerin de desteğiyle, benzerlerini oluşturmayı düşünüyoruz" dedi.

        Açılışa katılan öğrencilerden Esra Yıldız, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bugünkü kütüphanemiz, eskiden okul müdürümüz olan şehit olduğu için onun adına açıldı ve bugün açılış törenimiz var. Gerçekten kimimizin ders çalışabileceği kimimizin bizim kitap okuyabileceği güzel bir alan oldu kütüphane bizim için. Gerçekten çok mutluyum, çünkü kütüphane demek kendi fikirlerimin daha çok geliştiği yer demek. Yani hayal dünyamın daha fazla açıldığı, yeni yerler keşfettiğim yer demek. Bu yüzden mutluyum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Melih Gökçek için tahliye kararı
        Melih Gökçek için tahliye kararı
        Alacak kavgası! Kadının boğazını makasla kesti!
        Alacak kavgası! Kadının boğazını makasla kesti!
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Vahşice darp edilen liselinin babası: Oğlumu zevk için öldürdüler
        Vahşice darp edilen liselinin babası: Oğlumu zevk için öldürdüler
        Ferdi'ye dev talip!
        Ferdi'ye dev talip!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Fotoğraf çekmek istemişler! Kahreden an kamerada!
        Fotoğraf çekmek istemişler! Kahreden an kamerada!
        Okulda şiddet! 6 yaşındaki öğrenciyi havaya kaldırıp fırlattı
        Okulda şiddet! 6 yaşındaki öğrenciyi havaya kaldırıp fırlattı
        Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
        "4 yılda 30 bin yalan söyledi"
        "4 yılda 30 bin yalan söyledi"
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Anne ve 5 çocuğu ölmüştü! 'Ömrünü tamamlamış' araç...
        Anne ve 5 çocuğu ölmüştü! 'Ömrünü tamamlamış' araç...
        İşte 2023'ün kelimesi!
        İşte 2023'ün kelimesi!
        Hindistan'da tünelde mahsur kalanlar için yeni adım
        Hindistan'da tünelde mahsur kalanlar için yeni adım
        Futbolda Ponzi soruşturmasında Bakanlık devrede
        Futbolda Ponzi soruşturmasında Bakanlık devrede
        "İnsani aradan sonra saldırılar daha şiddetli olacak"
        "İnsani aradan sonra saldırılar daha şiddetli olacak"
        İzmir'de keşfedildi! Alzheimer'a karşı etkisi araştırılacak
        İzmir'de keşfedildi! Alzheimer'a karşı etkisi araştırılacak
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?

        Benzer Haberler

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 67 kişi yakalandı
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 67 kişi yakalandı
        Mardin 1969 Spor, Kepez Spor maçı hazırlıklarına başladı
        Mardin 1969 Spor, Kepez Spor maçı hazırlıklarına başladı
        Kızıltepe Kaymakamı Şahin öğretmenlerle "Aybüke" filmini izledi
        Kızıltepe Kaymakamı Şahin öğretmenlerle "Aybüke" filmini izledi
        Mardin'de polis ekipleri okul çevreleri ve servis araçlarını denetledi
        Mardin'de polis ekipleri okul çevreleri ve servis araçlarını denetledi
        Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Motosiklet kazasında yaralanan Özgür, 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Motosiklet kazasında yaralanan Özgür, 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti