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        Mardin 1969 Spor, Kepez Spor maçı hazırlıklarına başladı

        TFF3´üncü Lig 1´inci Grup´ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, Kepez Spor maçı hazırlıklarına salonda yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:30
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        Mardin 1969 Spor, Kepez Spor maçı hazırlıklarına başladı
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        TFF3´üncü Lig 1´inci Grup´ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, Kepez Spor maçı hazırlıklarına salonda yaptığı antrenmanla başladı.

        TFF 3´üncü Lig 1´inci Grup 13´üncü hafta karşılaşmalarında Mardin 1969 Spor, 2 Aralık Cumartesi  günü saat 14.00´te Antalya ekibi Kepez Spor ile Kepez Hasan Doğan Stadı'nda oynayacağı maçın hazırlıklarına, salonda yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Ender Alkan yönetiminde ısınma, core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Futbol A Takımı, Kepez maçı hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Futbolcularının Kırıkkalegücü maçında gösterdikleri mücadeleden dolayı mutlu olduklarını belirten Alkan, "Ligin bitimine kadar toplayabildiğimiz kadar puan ve puanlar toplayarak devre arasına güzel girmek istiyoruz. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kaliteli bir kadroya sahibiz, bunu da başarabilecek güçteyiz" dedi.

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