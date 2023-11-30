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        Şarampole yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        MARDİN'desürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 10:08 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:10
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        Şarampole yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        MARDİN'desürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Artuklu-Nusaybin kara yolu Ortaköy mevkisinde meydana geldi. Hakan Ö.´nün kontrolünü yitirdiği 35 BFH 792 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ile yanındaki M.S., H.S., M.S. ve Y.S. yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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