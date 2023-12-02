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        3 gün sonra kiraladığı evde ölü bulunan Mehmet, cinayete kurban gitmiş

        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde kayıp olarak aranırken 3 gün sonra kiraladığı evde cesedi bulunan Mehmet Çakır´ın (18), silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.Ö., tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 12:18 Güncelleme: 02.12.2023 - 12:20
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        3 gün sonra kiraladığı evde ölü bulunan Mehmet, cinayete kurban gitmiş
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        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde kayıp olarak aranırken 3 gün sonra kiraladığı evde cesedi bulunan Mehmet Çakır´ın (18), silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.Ö., tutuklandı.

        Olay, 30 Kasım´da Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. Kendisinden 3 gündür haber alınamayan Mehmet Çakır´ın ailesi, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Mehmet Çakır´ın Tepebaşı Mahallesi Şanlıurfa Caddesi´nde bir apartman dairesi kiraladığını belirledi. Adrese giden ve kapıyı açan olmayınca çilingirle içeri giren ekipler, Çakır´ı hareketsiz buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Mehmet Çakır´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Çakır´ın cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Çakır'ın cenazesi Mezopotamya Mahalle Mezarlığı´nda toprağa verildi.

        Otopsisinde Çakır´ın silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi, olayla ilgili F.Ö. gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabanca da polisin aramasında, bir binanın havalandırma boşluğunda bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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