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        Mardin'de inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi öldü

        MARDİN'deçalıştığıinşaatın asansör boşluğuna düşen Abdulhalim Ökmen (53), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 13:28 Güncelleme: 10.12.2023 - 13:30
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        Mardin'de inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi öldü
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        MARDİN'deçalıştığıinşaatın asansör boşluğuna düşen Abdulhalim Ökmen (53), hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mardin kara yolundaki bir inşaatta meydana geldi. Asansör boşluğunda hareketsiz halde yatan Abdülhalim Ökmen'i görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ökmen, kurtarılamadı. Asansör boşluğundan düştüğü belirlenen Ökmen'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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