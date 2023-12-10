Mardin'de inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi öldü

MARDİN'deçalıştığıinşaatın asansör boşluğuna düşen Abdulhalim Ökmen (53), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mardin kara yolundaki bir inşaatta meydana geldi. Asansör boşluğunda hareketsiz halde yatan Abdülhalim Ökmen'i görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ökmen, kurtarılamadı. Asansör boşluğundan düştüğü belirlenen Ökmen'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.